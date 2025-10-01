Megemlékezés Ungváron

Ukrajna október 1-jén ünnepli Ukrajna védelmezőinek napját és a védelem ünnepét.

Országszerte megmelékezéseket tartanak ezen a napon, a megyeszékhelyen is fejet hajtottak elesett hőseink emléke előtt.

A megemlékezésre katonák, veteránok, az önkormányzat és a hatóságok képviselői, a diplomáciai testületek, valamint különböző felekezetek képviselői gyűltek össze a Hősi Halottak emlékművénél. A hozzátartozókkal közösen virágot helyeztek el a síroknál, és fejet hajtottak azok előtt, akik életüket áldozták Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője bejegyzésében elmondta, hogy ma százezrek állnak fegyverrel a kézben a fronton, bátran védve minden talpalatnyi földet. A hívők imái, a hit Isten és a Szűzanya oltalmában erőt és bátorságot adnak számukra a harc folytatásához. Köszönet illeti mindazokat, akik támogatják a hadsereget, segítik a katonákat, a veteránokat és családjaikat. Közös kötelességünk gondoskodni róluk, és mindent megtenni a béke mielőbbi eléréséért.

A háború azonban súlyos áldozatokkal jár. Sok katona soha nem tér vissza a harctérről. Ungváron, a Dicsőség Dombján ma már 226 védő sírja található – olvasható a bejegyzésben.

Kárpátlja.ma