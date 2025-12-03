Megnevezték az ukrán Eurovíziós Nemzeti Válogató 2026 kilenc döntősét
Nyilvánosságra hozták az Eurovízió 2026 ukrán nemzeti válogatójának első kilenc döntősét. A listát december 3-án tette közzé a Suspilne az Instagram-oldalán. A tízedik döntős személye online közönségszavazással dől majd el.
A kilenc versenyző között négy olyan név is szerepel, akik korábban már részt vettek a válogatóban: Jerry Heil, LAUD, a MOLODI együttes és Monokate.
A 2026-os ukrán nemzeti válogató kilenc döntőse:
∙ Jerry Heil
∙ LAUD
∙ LELÉKA
∙ MOLODI
∙ Monokate
∙ Mr. Vel
∙ The Elliens
∙ Valeriya Force
∙ ScsukaRiba
A verseny zenei producere, Jamala elmondta, rendkívül nehéz volt összeállítani a rövidlistát:
„Nagyon összetett döntés volt a Nemzeti Válogató 2026 jelöltjeinek kiválasztása. Most a nézőké a szó. Szeretnék kérni mindenkit, hogy ne hagyják figyelmen kívül a szavazást, hiszen hat előadó sorsa múlik rajta. Fontos, hogy mindenki aktív legyen és támogassa kedvencét.”
A tizedik döntős online közönségszavazással jut be a fináléba. A szervezők ígérete szerint a teljes, tízfős döntőslista 2026. január 15-ig válik hivatalossá.
Az ukrán Eurovíziós Nemzeti Válogató döntőjét 2026 februárjában rendezik meg.