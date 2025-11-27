Megnyílt a jelentkezés a Zeneakadémia 2026-os Marton Éva Nemzetközi Énekversenyére; a fiatal énekesek jelentkezését április 27-ig várják.

A több mint 70 ezer euró összdíjazású, hetedik alkalommal megvalósuló énekverseny jövő szeptember elején zajlik majd a nagyközönség előtt, az egyik zsűritag a 2021-es Marton Éva-különdíjas, Deniz Uzun török-német mezzoszoprán lesz – közölte a Zeneakadémia szerdán az MTI-vel.

A rendezvény élő fordulói 2026. augusztus 30. és szeptember 6. között zajlanak, az elődöntő, középdöntő és a döntő a Zeneakadémián, míg a gála a Magyar Állami Operaházban tekinthető meg, de az online közvetítésnek köszönhetően bárhol elérhető lesz. A helyezéseken kívül számos különdíjat, köztük fellépési lehetőségeket is elnyerhetnek a résztvevők.

A szervező Zeneakadémia 2026. április 27-ig várja 18 és 32 év közötti női, illetve 18 és 35 év közötti férfi énekesek jelentkezését, akik február 27-ig kedvezményes díjjal adhatják be pályázatukat az előválogatóra. Ennek részeként, ahogy a korábbi versenyeken, ezúttal is két videófelvételt kell csatolniuk, hogy a Marton Éva vezette előzsűri – Fried Péter operaénekes, a Zeneakadémia oktatója és Szennai Kálmán karmester – dönthessen arról, ki kap meghívást az élő fordulókba. Az elődöntőkben a hagyomány szerint egy Liszt-dalt is elő kell adniuk a versenyzőknek.

A nemzetközi zsűri elnöke Marton Éva, tagjai pedig a magyar és a külföldi operaélet kiválóságai. Ismét részt vesz a grémium munkájában Miguel Lerín, az egyik legbefolyásosabb spanyol művészeti menedzser; Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera House casting directora; Anatoli Goussev ukrajnai születésű, Olaszországban élő és dolgozó tenor, énekmester; Vittorio Terranova olasz tenor; Dmitrij Vdovin, a Bolsoj Színház ifjúsági operaprogramjának igazgatója; Meláth Andrea mezzoszoprán, a Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője; valamint Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

Új tagként csatlakozik Deniz Uzun török-német mezzoszoprán, a 2021-es, negyedik verseny Marton Éva-különdíjasa. A művész a bloomingtoni Indiana Egyetem Jacobs School of Music képzésén végzett, a megmérettetés után a Komische Oper Berlin társulati tagja volt, nemrég pedig a madridi Teatro Real és a párizsi Théâtre des Champs-Elysées színpadán debütált. A közeljövőben a Clevelandi Zenekarral turnézik, valamint fellép a Marseille-i Operában – emelik ki a közleményben.

Mint írják, részletes információ és a jelentkezési űrlap a martoncompetition.hu portálon található meg.

A Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt 2014 óta kétévente szervezi meg a Zeneakadémia – a Covid-járvány miatt 2020 helyett 2021-ben rendezték meg a negyedik megmérettetést -, a rendezvény 2018 óta a Nemzetközi Zenei Versenyek Világszövetségének (World Federation of International Music Competitions – WFIMC) tagja. A verseny egyre több jelentkezőt vonz, 2022-ben, az ötödikre 132 fiatal tehetség jelentkezett a világ minden tájáról, 2024-ben pedig 196 – emelik ki a közleményben.

