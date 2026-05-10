Megnyílt a lovasoktatási program Tiszacsomán

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a lovasoktatási programot május 9-én a tiszacsomai Árpád Vezér Látogatóközpont és Lovardában. A rendezvényen a gyerekek mellett szüleik és hozzátartozóik is részt vettek.

A pályázatot a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Vállalkozás- és Területfejlesztési Központ hirdette meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára, hogy megismerkedjenek a lovaglás világával és a lovas élet hagyományaival.

A jelenlévőket Mester András köszöntötte, aki ismertette a program menetét, valamint a lovasoktatás szabályait. Beszédében hangsúlyozta, hogy a lovaglás veszélyes sportnak számít, ezért kiemelten fontos, hogy mind a gyerekek, mind a szülők betartsák az előírásokat.

Elhangzott, hogy minden jelentkező számára tizenkét alkalmas, ingyenes kezdő lovasoktatást biztosítanak.

A programban összesen húsz gyermek vesz részt, akik a következő három hónap során heti rendszerességgel vehetnek részt lovasoktatáson.

A megnyitót követően a gyerekek megismerkedhettek a lovasoktatókkal és a lovakkal is. Az első foglalkozások célja elsősorban az ismerkedés: a résztvevők kapcsolatot alakítanak ki az állatokkal, kiválasztják azt a lovat, amellyel később foglalkozni szeretnének, majd fokozatosan elsajátítják az alapokat.

A megnyitó alkalmával bemutatásra kerültek a lovagláshoz szükséges felszerelések is, így a gyerekek közelebbről is megismerhették a biztonságos lovaglás alapvető eszközeit és szabályait.

A szervezők szerint a képzés türelmet és fokozatosságot igényel, hiszen a lovakkal való munka bizalomra épül. A program nemcsak a lovaglásról szól, hanem magába foglalja a lóápolást és az állatokkal való megfelelő bánásmód elsajátítását is.

Mester András a szülők számára külön ismertette a foglalkozások menetét és a biztonsági szabályokat. Mint fogalmazott, az első alkalom legfontosabb célja az volt, hogy a gyerekek és családjaik megismerjék a központot, az oktatókat és a lovakat, valamint betekintést nyerjenek a képzés folyamatába.

A program végén a résztvevők közös szalonnasütésen vettek részt, amely jó hangulatban zárta az eseményt.

Fotó: Árpád Vezér Látogatóközpont és Lovarda és saját felvétel.