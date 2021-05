Megtartották a hetedik Szól a fülemüle seregszemléjét

Hetedik alkalommal hirdette meg a „Szól a fülemüle!”- Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutatót a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány. A seregszemlét május 30-án rendezték meg Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF).



– „Nem lehet magyar az, aki nem iszik a magyar kultúra csodaforrásából.”– Kodály Zoltán szavait idézve köszöntötte az egybegyűlteket Váradi Natália, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója. Majd hozzátette: a járványügyi helyzet ellenére idén is sikerült megrendeznünk a tehetségkutatót. 304 jelentkező, 46 produkció, 16 különböző művészeti, folklór intézményből jelentkeztek be, 4 különböző kategóriában mutatták be tudásukat. Sok szerencsét kívánok!

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke, a program ötletgazdája elmondta, hogy értékelni kell azt, amit őseink ránk hagytak és nekünk is tenni kell azért, hogy ezt az értéket tovább adjuk unokáinknak, majd sok sikert kívánt a résztvevőknek.



– Meg vagyok győződve arról, hogy az ilyen programok nagyban segítik a magyarok összetartozását, a néphagyományok megtartását és továbbörökítését. Élményekben és sikerekben gazdag napot kívánok – zárta köszöntő beszédét Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul.

A zsűri tagok nevében Blaskó Csaba, a váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium népzene tanszak vezetője köszöntötte az egybegyűlteket.



A verseny szakmai referense Kepics Andzselika.

A seregszemlén összesen 46 produkciót láthattak, melyet egy öttagú zsűri értékelt. A zsűri tagjai Antal Roland és Antal Dóra, a Nyíregyházi Művészeti Iskola néptánc szekciójának oktatói, a Tánctanoda Tehetséggondozó szervezet alapítói, Örökség díjas pedagógusok, koreográfusok, Tiszai Zsuzsanna, táncpedagógus, koreográfus, néprajzos, a debreceni Hajdú néptáncegyüttes vezetője, az Örökség Népművészeti Egyesület észak-alföldi régiójának elnöke, Berta Alexandra, a Hagyományok Háza népzenei szakelőadója, Junior Príma díjas előadóművész, népzenetanár, a Hagyományok Háza Hálózat mentorprogramjának oktatója, a Pengetős Trió formáció tagja és Blaskó Csaba, a váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium népzene tanszak vezetője, hegedű szakos, Mentor-gyakorlatvezető tanárként évek óta részt vesz a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékeinek képzésében.

A produkciókat a zsűri értékelte és szakmai tanácsokkal segítette. Mind a 46 produkció tovább jutott a június11-e és 12-e között tartandó felkészítő táborba, ahol magas tudású és jól képzett szakemberek segítenek csiszolni, formálni és színvonalasabbá érlelni a produkciókat a végső megmérettetésre. A döntőt június 13-án rendezik meg a Rákóczi-főiskolán.

A tehetségkutató a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, a Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület volt.

B. K.

Kárpátalja.ma