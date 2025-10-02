Mesevarázs Fesztivál: Mesemondó találkozó és Apacuka koncert Beregszászban
A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a Kalló Alapítvány közreműködésével kilencedik alkalommal rendezte meg a mesemondó találkozót és másodszor szervezte meg a Mesevarázs Fesztivált Beregszászban. A rendezvény idén kétnaposra bővült, így a gyerekeket szeptember 30-án és október 1-én is színes programok várták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.
A mesemondó találkozón 116 lelkes jelentkező vállalta, hogy személyesen elmondja választott meséjét. A rendezvény kezdetén Zámborszky Eszter mesemondó, mesepedagógus, a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület tagja mondott mesét a gyerekeknek az intézmény hátsó udvarán található mesekútnál.
A megnyitón Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja a mesemondás fontosságát hangsúlyozta. Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke pedig emlékeztetett a mesekút jelentőségére és történetére. A mesekút ötlete Kányádi Sándor Kossuth-díjas erdélyi magyar költőtől származik, aki azt akarta, hogy minden tanító- és óvónőképzőben legyen egy mesekút. Ezen ötlet nyomán készítette el ifj. Hidi Endre kárpátaljai szobrászművész az intézmény udvarán található mesekutat is.
A mesemondókat hét kategóriában szakmai zsűri értékelte. Míg a jelentkezők meséket mondtak, addig a kísérőtanárok és szülők felnőttmesét hallhattak a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület tagjai előadásában. A mesemondást követően a gyerekeket kézműves foglalkozások várták az intézmény átriumában.
Az eredményhirdetés előtt a Mesélő Bőrönd Társulat várta interaktív meseelőadással az érdeklődőket. A Kőleves című mesét adták elő.
Minden kategória mesemondója emléklapot és ajándékcsomagot kapott. Az arany, ezüst és bronz minősítést szerzett mesemondók értékes ajándékutalványokban részesültek.
A Mesemondó találkozó eredményei:
I. kategória – 8 évesek
Arany minősítés – Szanyi Noel
Ezüst minősítés – Petrás Kamilla
Bronz minősítés – Csucsi Csenge Katalin
II. kategória – 9 évesek
Arany minősítés – Neubauer Antal
Ezüst minősítés – Vascsák Hanna
Bronz minősítés – Árva Arabella
III. kategória – 10 évesek
Arany minősítés – Baranyi Maximilián
Ezüst minősítés – Molnár Fanni
Bronz minősítés – Kozák Máté Kristóf
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete díjában részesült Kálnyicka Vanda, Bak Noémi, Pónitz Sámuel.
IV. kategória – 11 évesek
Arany minősítés – Kulikovszky Maxim
Ezüst minősítés – Bakó Petra
Bronz minősítés – Gajdos Lilla
V. kategória – 12–13 évesek
Arany minősítés – Szegedi Alen
Ezüst minősítés – Szilágyi Emma
Bronz minősítés – Kiss Liliána
A KMNE különdíjában részesült Juhász Katalin.
VI. kategória – 14–15 évesek
Arany minősítés – Demjén Dominik
Ezüst minősítés – Szabó Fruzsina
Bronz minősítés – Pallagi Patrícia
VII. kategória – 16–17 évesek
Arany minősítés – Demeter Hanna
Ezüst minősítés – Mondik Dániel
Bronz minősítés – Kovács Ákos
A Mesevarázs Fesztivál második napján elsőként a Mesélő Bőrönd Társulat interaktív meseelőadását láthatták a nézők. A társulat A medve és a macska című mesét adta elő. Utána pedig az Apacuka zenekar koncertje következett. A programon közel háromszázan vettek részt.
A Mesevarázs Fesztivál a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával valósult meg.
Orbán Viktória