Mesevarázs Fesztivál: Mesemondó találkozó és Apacuka koncert Beregszászban

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a Kalló Alapítvány közreműködésével kilencedik alkalommal rendezte meg a mesemondó találkozót és másodszor szervezte meg a Mesevarázs Fesztivált Beregszászban. A rendezvény idén kétnaposra bővült, így a gyerekeket szeptember 30-án és október 1-én is színes programok várták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.

A mesemondó találkozón 116 lelkes jelentkező vállalta, hogy személyesen elmondja választott meséjét. A rendezvény kezdetén Zámborszky Eszter mesemondó, mesepedagógus, a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület tagja mondott mesét a gyerekeknek az intézmény hátsó udvarán található mesekútnál.

A megnyitón Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja a mesemondás fontosságát hangsúlyozta. Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke pedig emlékeztetett a mesekút jelentőségére és történetére. A mesekút ötlete Kányádi Sándor Kossuth-díjas erdélyi magyar költőtől származik, aki azt akarta, hogy minden tanító- és óvónőképzőben legyen egy mesekút. Ezen ötlet nyomán készítette el ifj. Hidi Endre kárpátaljai szobrászművész az intézmény udvarán található mesekutat is.

A mesemondókat hét kategóriában szakmai zsűri értékelte. Míg a jelentkezők meséket mondtak, addig a kísérőtanárok és szülők felnőttmesét hallhattak a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület tagjai előadásában. A mesemondást követően a gyerekeket kézműves foglalkozások várták az intézmény átriumában.

Az eredményhirdetés előtt a Mesélő Bőrönd Társulat várta interaktív meseelőadással az érdeklődőket. A Kőleves című mesét adták elő.

Minden kategória mesemondója emléklapot és ajándékcsomagot kapott. Az arany, ezüst és bronz minősítést szerzett mesemondók értékes ajándékutalványokban részesültek.

A Mesemondó találkozó eredményei:

I. kategória – 8 évesek

Arany minősítés – Szanyi Noel

Ezüst minősítés – Petrás Kamilla

Bronz minősítés – Csucsi Csenge Katalin

II. kategória – 9 évesek

Arany minősítés – Neubauer Antal

Ezüst minősítés – Vascsák Hanna

Bronz minősítés – Árva Arabella

III. kategória – 10 évesek

Arany minősítés – Baranyi Maximilián

Ezüst minősítés – Molnár Fanni

Bronz minősítés – Kozák Máté Kristóf

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete díjában részesült Kálnyicka Vanda, Bak Noémi, Pónitz Sámuel.

IV. kategória – 11 évesek

Arany minősítés – Kulikovszky Maxim

Ezüst minősítés – Bakó Petra

Bronz minősítés – Gajdos Lilla

V. kategória – 12–13 évesek

Arany minősítés – Szegedi Alen

Ezüst minősítés – Szilágyi Emma

Bronz minősítés – Kiss Liliána

A KMNE különdíjában részesült Juhász Katalin.

VI. kategória – 14–15 évesek

Arany minősítés – Demjén Dominik

Ezüst minősítés – Szabó Fruzsina

Bronz minősítés – Pallagi Patrícia

VII. kategória – 16–17 évesek

Arany minősítés – Demeter Hanna

Ezüst minősítés – Mondik Dániel

Bronz minősítés – Kovács Ákos

A Mesevarázs Fesztivál második napján elsőként a Mesélő Bőrönd Társulat interaktív meseelőadását láthatták a nézők. A társulat A medve és a macska című mesét adta elő. Utána pedig az Apacuka zenekar koncertje következett. A programon közel háromszázan vettek részt.

A Mesevarázs Fesztivál a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával valósult meg.

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma