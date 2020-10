Múltidéző séta Ungváron – könyvbemutató a konzulátuson

Számos tekintetben különleges az a helytörténeti kiadvány, melyet október 28-án mutattak be Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. A Múltidéző séta Ungváron című kötet – mely válogatás Literáti Tetyana ungvári újságíró Elveszett Ungvár című cikksorozatának magyar vonatkozású darabjaiból – a megyeszékhely 20. század eleji múltjába enged betekintést: végigkalauzolja az olvasót a régi utcákon, nevezetes helyeken, s bemutatja azokat a családokat, akiknek a története egybeforrt a városéval.

A jelenlévőket Buhajla József főkonzul köszöntötte, aki elmondta, hogy hosszú ideje próbálják megszervezni a bemutatót, ám a járványügyi helyzet miatt ez nem volt könnyű feladat. Végül szűk körben, az előírások szigorú betartása mellett kerülhetett csak sor a rendezvényre, amely örömteli alkalom, hiszen egy értékes és tartalmas kiadványt tárhatnak a közönség elé. A főkonzul kiemelte: a kötet bizonyítja, hogy a nemzetiségek mindig békében éltek egymás mellett Kárpátalján, s reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így lesz.

A Múltidéző séta Ungváron című könyvet Zubánics László mutatta be. „A helytörténet áll a legközelebb az emberekhez a történettudományon belül, hiszen a lokális történelemnek mindannyian részesei vagyunk, ezzel személyesebb a kapcsolatunk, mint mondjuk a nemzeti történelemmel” – magyarázta a történész, s hozzátette, hogy véleménye szerint Ungvár többet adott a történelemnek, mint amennyi a város nagysága, lélekszáma alapján várható lett volna. A most megjelent kötet rehabilitálja, feléleszti ezt a gazdag a múltat, s bizonyítja, hogy a városnak értékes történelmi szerepe van. A kiadvány egyúttal inspiráció is lehet, hogy készüljenek hasonló munkák Munkácsról, Beregszászról, s a többi kárpátaljai településről is.

A kötet szerzője, Literáti Tetyana arról beszélt, hogy mikor 2014-ben belekezdett az Elveszett Ungvár címet viselő sorozatba, nem gondolta, hogy ennyire elmélyül majd a témában. „ Ám miután elmentem a régi ungvári értelmiségi családokhoz, és meghallgattam a rendkívül tartalmas elbeszéléseiket erről az időszakról, egyszerűen nem tehettem meg, hogy ne ássam bele magamat teljesen ezekbe a történetekbe. Nagyon emlékezetes számomra, hogy amikor a könyvben is szereplő Kaluja család leszármazottja, Vera néni elolvasta az édesapjáról szóló írást, könnybe lábadt szemmel azt mondta: „Az én édesapámnak két emlékműve van: az egyik a Kálvárián, a temetőben, a másik pedig itt, ebben a könyvben.” Idővel úgy éreztem, hogy nemcsak az érintett személyeknek, hanem az egész városnak fontos, hogy megismerje ezeket a történeteket.” – avatta be a szövegek keletkezésének részleteibe a jelenlévőket a szerző. A cikkeket később kötetekbe rendezte, eddig három könyve látott napvilágot.

Tetyana szabatos, olvasmányos stílusú írásait Makusina Rehó Viktória ültette át magyar nyelvre. A fordító kiváló munkát végzett, ezt a szerző is hangsúlyozta. Viktória hamar felfigyelt a Pro Zahid internetes portálon megjelenő helytörténeti cikkekre, s részt vett a szerző első kötetének bemutatóján is. Egyszerre merült fel az ötlet benne és a Kárpátalja hetilap igazgatójában, Sepella-Brenzovics Erzsébetben, hogy magyarul is közöljék ezeket az írásokat. 2018 januárja óta, nagyjából havi rendszerességgel tették közzé a lapban a Viktória által fordított cikkeket. 2019-ben megkereste Viktóriát Kovács Sándor szerkesztő, hogy felkérje egy kötetnyi írás fordítására. A munkával fél év alatt készült el, szoros együttműködésben a szerzővel és a szerkesztővel.

A bemutató résztvevőit videóüzenetben üdvözölte a kötetet gondozó magyarországi Romanika Kiadó igazgatója, Horváth Zoltán György, valamint a Kárpátaljai Spektrum sorozat szerkesztője, Kovács Sándor. A maga is számos kárpátaljai vonatkozású helytörténeti munkát jegyző szerkesztő kiemelte, hogy a kötet képanyaga az eredeti, ukrán nyelvű szövegeket közlő kötetekéhez képest gazdagabb, mert levéltári és magángyűjteményi fotókkal, képeslapokkal egészítették ki az illusztrációkat.

Úgyszintén videóüzenetben szerette volna köszönteni az egybegyűlteket Grezsa István miniszteri biztos, aki felkarolta és támogatta a kötet megjelenését, ám sajnos betegsége miatt nem készült el a felvétel. Üdvözletét Buhajla József tolmácsolta a jelenlévőknek.

A könyvbemutató bensőséges hangulatához hozzájárult, hogy a kötetben szereplő, ismert és Ungvár történetében meghatározó szerepet játszó családok leszármazottai is megtisztelték jelenlétükkel az alkalmat. Kótyuk Istvánné Kaluja Veronika, Kontros Irén, Fizer Mária visszaemlékezéseikkel hitelesítették az írott szövegeket, s a jelenlévők is megtapasztalhatták azt, amiről kicsivel korábban a szerző, Literáti Tetyana beszélt: a megélt és elmondott történetek megrendítő valódiságát.

Hidi Tünde

Kárpátalja.ma