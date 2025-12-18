Karácsonyi évadzáró foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

Édes mézeskalácsillat lengte be a Nagyberegi Tájház falait az idei esztendő utolsó foglalkozásán, ahol minden a karácsonyvárás jegyében telt.

A Pro Cultura Subcarpathica szervezésében megvalósult december 17-i alkalmon a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum negyedik osztályos tanulói merülhettek el az ünnepi készülődés rituáléiban, melyet a tiszacsomai fiatalok autentikus betlehemes játéka tett még emelkedettebbé.

A program a hagyományokhoz hűen pásztorjátékkal vette kezdetét: elsőként a csillagforgatók legkisebb korosztálya lépte át a tájház küszöbét, előadásukkal alapozva meg a rendezvény színvonalát, majd a nagyobb fiúk vették át a szót. Az ő tolmácsolásukban egy különleges, archaikus szövegvilágú, tiszacsomai gyűjtésű, görögkatolikus betlehemest láthattak a jelenlévők, amelynek egyediségét a bábtáncoltató epizód és a ritkán látható Heródes-játék adta.

Reskó-Papp Angéla, a Tiszacsomai Kultúrház vezetője és a csoport felkészítője hangsúlyozta, hogy a fiatalok évről évre töretlen lelkesedéssel örökítik át ezt a helyi sajátosságokkal átszőtt, bábforgató rítust. A jelenetben megjelenő Heródes alakja a hatalmi gőgöt szimbolizálja, ám a játék végén a krisztusi jóság és a szeretet diadalt arat a zsarnokság felett.

Gál Adél, a tájház koordinátora és a program felelőse kifejtette, hogy a karácsonyi misztérium megélése mellett a tájház kiemelt célja a helyi szokások bemutatása. Éppen ezért minden esztendőben olyan csoportot hívnak meg, akik eredeti, településükre jellemző szövegkönyvvel őrzik a születéstörténetet, ahogy tette ezt idén a tiszacsomai betlehemes csapat is.

A lelki töltekezést követően a gyakorlati munka vette át a főszerepet. A konyhában már előkészített tészta várta a gyerekeket, akik nagy szorgalommal szaggatták az angyal-, hóember- és csillagformákat. A foglalkoztató teremben a kreativitásé volt a főszerep, ahol mindenki saját elképzelése szerint, cukormázzal díszíthette fel a kész süteményeket.

A kézműves asztaloknál a folytatódott múltidézés: az iskolások betekintést nyerhettek abba is, miként készültek évtizedekkel ezelőtt a karácsonyfák elengedhetetlen díszei. Kockacukorból és csomagolópapírból hagyományos szaloncukrot sodortak, a fonott kosarakban illatozó pattogatott kukoricából pedig füzéreket fűztek a fenyő ágaira. A közös alkotómunka végén a tájház karácsonyfája is díszbe öltözött, a foglalkozás pedig közös kántálással zárult. Így a gyerekek nemcsak új ismeretekkel, hanem a közösségi élmény és az ünnepi ráhangolódás örömével térhettek haza.

A Pro Cultura Subcarpathica évadzáró foglalkozása a Csoóri Sándor Alap támogatásával és a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével valósulhatott meg.

René

Kárpátalja.ma