Táncos, zenés őszi foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

Október 15-én vidám zenétől, tánctól és kézműveskedéstől volt hangos a Nagyberegi Tájház, ahol őszi tematikájú, Teréz napjához kapcsolódó foglalkozást tartottak.

Teréz napja, október 15-e a néphagyományban fontos szerepet tölt be. A magyar nyelvterület egyes tájain hagyományosan ezen a napon vette kezdetét a szüret. Noha a Nagyberegi Tájház udvarán már leszüretelték a szőlőt, a fiatalok, a látogatók mégis eljártak egy szüreti táncot.

A programra két iskolás csoport is ellátogatott: a Borzsovai Gimnázium diákjai és a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola palágykomoróci táncosai.

A fiatalok szüreti táncot mutattak be. Az Illár Viktória által vezetett palágykomoróci tánccsoportban kicsik és nagyok is szívesen táncolnak. Lelkesen mutatják be tudásukat és mondják el a közönségnek szánt mondókájukat. A fiatalok közös tánccal idézték meg a régi falusi mulatságok hangulatát. Az azt követő körjátékba minden résztvevő bekapcsolódott, így a foglalkozás nemcsak szórakoztató, hanem közösségépítő élményt is nyújtott.

A tájház rendezvénye nemcsak a táncról szólt: a kézműves teremben makramétechnikával kulcstartókat készíthettek a résztvevők. A makramé – a csomózás művészete – nemcsak esztétikus dísztárgyak létrehozására alkalmas, hanem kiváló fejlesztő tevékenység is. A technika segíti a finommotorikus mozgás, a kézügyesség és a térlátás fejlődését, miközben türelmet és koncentrációt igényel. A gyerekek nagy lelkesedéssel sajátították el az alaplépéseket, és örömmel vitték haza saját készítésű munkáikat – ezzel is közelebb kerülve a kézművesség hagyományos világához.

A tájház konyhájában eközben hagyományos labdacsöröge sült, amelynek illata belengte a foglalkoztató termet is. A nagyobb lányok körül állták az asztalt és segédkeztek a sütésnél. Valaki a tűzhely mellett az olajban sütötte a tésztát, míg mások vaníliás porcukorba forgatták a labdákat. A frissen készült finomságot közösen fogyasztották el, így az esemény méltó módon zárult: közösségi élménnyel, jókedvvel és az őszi hagyományok újraélesztésének örömével.

A program célja az volt, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a helyi hagyományokkal és kézműves technikákkal. A szüreti táncokat maguk is megélik, miközben közösségi élményt is szereznek. A szervezők elmondása szerint a Teréz-napi esemény jó alkalom volt arra, hogy a tájház hasznos tevékenységgel, tánccal és zenével színesítse a foglalkozást.

A Pro Cultura Subcarpathica által szervezett foglalkozást a Csoóri Sándor Alapkezelő Zrt. támogatta. A rendezvény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége volt.

Gál Adél

Kárpátalja.ma