Ünnepi hagyományok a Nagyberegi Tájházban

Ahogy közeledik a húsvét, egyre inkább ünnepi hangulat költözik a Nagyberegi Tájház mindennapjaiba. Ezekben a napokban nem csupán foglalkozások zajlanak. A résztvevők saját élményeiken keresztül tapasztalhatják meg, miként készültek elődeink az év egyik legjelentősebb ünnepére, a húsvétra.

Március 16-án a Kárpátaljai Magyar Líceum 11. osztályos hallgatói érkeztek Beregszászból a tájházba, hogy testközelből ismerkedjenek meg a hagyományos kemencehasználattal és a hozzá kapcsolódó munkafolyamatokkal. A fiatalok nem maradtak puszta szemlélők. Aktív részesei voltak minden mozzanatnak.

A tésztadagasztástól kezdve a kemence felfűtésén át egészen a kalácsfonásig minden feladatból kivették a részüket.

Munkájukat Olasz Piroska néni, a tájház szakácsnője irányította.

A foglalkoztató teremben eközben a húsvéti készülődés másik fontos eleme került előtérbe, a hímes tojások világa. A résztvevők megismerkedhettek a beregi karcolt és berzselt technikákkal, amelyek nemcsak díszítési módok, hanem egy több generáción átörökített tudás lenyomatai is.

A tojásokon megjelenő motívumok a hagyományos paraszti kultúra szimbólumrendszerét idézték meg, miközben a kézműves munka türelemre és odafigyelésre tanította a fiatalokat. A nap végén közös szalonnasütés zárta a programot – egyszerű, mégis közösségformáló élmény, amely méltó lezárása volt a tartalmas napnak.

Két nappal később, március 18-án egészen más korosztály vette birtokba a tájházat. Beregszászból, a Kossuth Lajos Líceumból érkeztek második osztályos tanulók, akik kíváncsisággal és lelkesedéssel vetették bele magukat a programokba.

A tárlatvezetést követően a gyerekek ellátogattak a Szikura József Botanikus Kertbe, ahol a tavaszi napsütésben felszabadultan játszhattak, szaladgálhattak, s önfeledten élvezhették a természet közelségét. A friss levegő és a mozgás után újult energiával tértek vissza a foglalkozásokhoz.

A programok ezúttal is párhuzamosan zajlottak:

míg az egyik csoport a foglalkoztató teremben húsvéti díszeket készített, addig a többiek az udvaron ismerkedtek a népi játékokkal.

A játék öröme, a közös nevetés és a felfedezés élménye különösen emlékezetessé tette a napot a legkisebbek számára. Eközben a konyhában málépogácsa sült, amelynek illata hamar betöltötte az udvart is. A frissen készült finomságot végül közösen fogyasztották el, megkoronázva ezzel az élményekben gazdag foglalkozást.

A Nagyberegi Tájház programjaiban a közös munka, az alkotás öröme és a természet közelsége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők ne csak megismerjék, hanem át is érezzék az ünnep valódi jelentését.

A tájházban már most érezni a közelgő húsvét illatát és hangulatát. A kemencében sülő tészták, a gondosan díszített tojások és a vidám gyermekzsivaj mind azt jelzik, hogy az ünnepre való készülődés nemcsak feladat, hanem közösségi élmény is. Mindez különösen fontos a kárpátaljai mindennapokban.

A Pro Cultura Subcarpathica rendezvényét a Csoóri Sándor Alap támogatta. A program a Hagyományok Háza Kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével valósult meg.

