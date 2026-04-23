Hagyomány, élmény és közösség – Tájházak napja a Nagyberegi Tájházban

Április 22-én ismét megtelt élettel a Nagyberegi Tájház udvara, ahol immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napját. A rendezvényre Kárpátalja több településéről – Salánkról, Verbőcről, Mezőváriból, Beregszászból és Nagyberegről – érkeztek gyerekek és érdeklődők, akiket már érkezéskor népzene fogadott.

A program ahhoz a Kárpát-medencei kezdeményezéshez kapcsolódik, amelyet a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége indított el 2013-ban. A hagyományokhoz híven a rendezvényt minden évben Szent György napjához közel eső hétvégén tartják, amely a magyar néphagyományban a jószágok kihajtásának, valamint a pásztorok és béresek szegődtetésének jeles napját jelentette. Az idei tematika a pásztortudásra és hagyományokra épít.

A rendezvény a Tulipán Tanoda Népművészeti Iskola verbőci növendékeinek népzenei előadásával vette kezdetét, majd Gál Adél, a tájház koordinátora köszöntötte a közel száz résztvevőt. Ünnepi beszédet mondott Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, aki hangsúlyozta, hogy a Nagyberegi Tájház nem csupán kiállítótér, hanem valódi „élő tájház”, amely aktívan ápolja és továbbadja a hagyományokat.

Molnár Krisztina, a Fodó Sándor Kulturális Központ vezetője, a Pro Cultura Subcarpathica munkatársa beszédében kiemelte, hogy a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet számára kiemelten fontos a magyar kultúra minél szélesebb körben való terjesztése. Mint fogalmazott, a tájház kiváló helyszínt biztosít ehhez, hiszen programjai révén élményszerűen közvetíti a hagyományokat.

Gál Adél, a tájház koordinátora arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagyberegi intézmény egyedüliként képviseli Kárpátalját ebben a rendezvénysorozatban.

Hozzátette, hogy a foglalkozásokat is a tájházak napjának tematikájához, a pásztorélethez kapcsolódó tevékenységek köré szervezték.

A köszöntőket követően a Tulipán Tanoda növendékeinek néptáncbemutatója következett, majd táncházba invitálták a jelenlévőket, ahol mindenki bekapcsolódhatott a közös táncba.

A nap folyamán a látogatók ingyenes tárlatvezetéseken is részt vehettek. Kiscsoportokban járhatták végig a tájház épületét, miközben betekintést nyerhettek a régi paraszti élet mindennapjaiba, a berendezett szobák világába és a népi használati tárgyak történetébe. Az udvaron a gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatták a tájház népi játékait, amelyek önfeledt kikapcsolódást nyújtottak.

Aki csendesebb programra vágyott, sétát tehetett a közeli Szikura József Botanikus Kert területén is, ahol a természet közelsége és a tavaszi virágok illata nyújtott kellemes feltöltődést.

A kézműves foglalkozások is nagy népszerűségnek örvendtek.

A résztvevők nemezelést, vesszőfonást és bőrmunkát próbálhattak ki a kézművesek vezetésével.

A nemezből pillangókat formáztak, a vesszőből tavaszi díszeket és tányéralátéteket készítettek, bőrből pedig fonott karkötők és kulcstartók, valamint ördöglakatok készültek. Eközben a kemencében ínycsiklandó kenyérlángos sült, amelyet lilahagymával és szalonnával ízesítettek, tovább erősítve a hagyományos falusi hangulatot.

A Tájházak Napja ismét bizonyította, hogy a hagyományőrzés nem csupán múltidézés, hanem közösségépítő erő is. A rendezvény lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők együtt ünnepeljenek, megálljanak egy pillanatra, és felismerjék, hogy gazdag és értékes kulturális örökség részesei.

René

Kárpátalja.ma