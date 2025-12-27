Negyedik alkalommal vitte el a karácsony üzenetét a Csillagfény betlehemes csapat

A Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola Csillagfény nevű betlehemes csapata idén immár negyedik alkalommal vett részt az Európai Magyar Fiatalokért Alapítvány gondozásában meghirdetett SzékelyKapuk–ZöldKapuk elnevezésű nemzetközi ökocivilizációs vetélkedőben.

A verseny célja évről évre változatlan: a részt vevő közösségek minél több helyszínre juttassák el a karácsony üzenetét, miközben a hagyományőrzés, az összetartozás és a segítőkészség is hangsúlyos szerepet kap. A Csillagfény csapat ebben az évben minden eddiginél aktívabb volt: rekordszámú, összesen 15 helyszínen adták elő a hagyományos gáti betlehemes játékot.

A 13 fős csoport vegyes korosztályú volt: a legfiatalabb résztvevő 10, a legidősebb 16 éves. A gyerekek lelkesedését tovább fokozta, hogy minden fellépésükön szeretettel és nagy örömmel fogadták őket.

A betlehemezés során a csapat fellépett többek között a Nagyberegi Tájházban, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában, a Munkácsi Szent István Líceumban, a Szent József Óvodában, a Zrínyi Ilona Könyvtárban, a KMKSZ Jótékonysági Alapítványnál, a KMKSZ Munkácsi Alap- és Középszintű Szervezeténél, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnél, a ROMODROM Központban, a Munkácsi Református és Római Katolikus Egyházközségeknél, a Szent Márton Karitásznál, a Munkácsi Magyarok Karácsonya rendezvényen, valamint a Négy Mancs Állatklinikán is.

A fellépésekhez jótékonysági cél is társult: a gyermekek adományokat gyűjtöttek az Európai Magyar Fiatalokért Alapítvány részére, ezzel is hozzájárulva a közösségi összefogáshoz és a nemes ügyek támogatásához.

A Csillagfény betlehemes csapat szereplése ismét bizonyította, hogy a hagyományápolás, a hit és az egymás iránti felelősségvállalás ma is élő érték Kárpátalján – különösen a fiatal nemzedék körében.

