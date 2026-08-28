NEXUS Nemzetközi Színházi Fesztivál Békéscsaba

Négy ország színházi alkotói találkoznak a NEXUS Fesztiválon Békéscsabán Új nemzetközi színházi fesztivállal nyitja első, teljes egészében saját koncepciója alapján összeállított évadát a Békéscsabai Jókai Színház új vezetése.



A szeptember 10-12. között megrendezendő NEXUS Nemzetközi Színházi Fesztivál négy ország alkotóit és társulatait kapcsolja össze Békéscsabán: a három nap alatt kilenc előadást láthat a közönség, közülük hat versenyprodukcióként érkezik. A NEXUS létrehozása már az igazgatói pályázatban is szerepelt. A cél, hogy Békéscsaba határ menti helyzetére és a már meglévő szakmai kapcsolatokra építve a Jókai Színház rendszeres találkozási pontja legyen a magyarországi és határon túli színházi műhelyeknek. Magyarországi, romániai, ukrajnai és szerbiai magyar társulatok érkeznek a fesztiválra. A versenyprogramban látható lesz a vajdasági Élőhomok, a Nagyváradi Szigligeti Színház A revizor című előadása, a temesvári Szakadás és a kárpátaljai Az öngyilkos. A fesztivál egyik fontos eseménye az Aradi Kamaraszínház és a Békéscsabai Jókai Színház közös ősbemutatója, a Néma lakodalom, amely már kézzelfogható eredménye a határokon átívelő kapcsolatépítésnek. A versenyprogramot az Aradi Kamaraszínház Kean, a színész című produkciója zárja.



A háromnapos találkozó az előadások mellett szakmai beszélgetésekkel, workshopokkal, irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget. A NEXUS szeptember 10-én a színház előtti téren nagyszabású színházi koncerttel indul, szeptember 12-én pedig ünnepélyes díjkiosztóval zárul.



A fesztivál annak a nemzetközi építkezésnek a folytatása, amelyet a nyári, közel száz résztvevős békéscsabai színházi alkotótábor is megalapozott. A versenyprodukciókat Alexandru Grecu rendező, Balog József színész és Kozma András dramaturg, műfordító értékeli.



A NEXUS Nemzetközi Színházi Fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.



Kiadó: Békéscsabai Jókai Színház

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →