Hollywoodi film készül Örkény István Tóték című művéből

Örkény István klasszikusából, a Tóték-ból készül új, Bad Major című hollywoodi film, amelyben Jason Isaacs, Josh Gad és Ruth Negga kapnak főszerepet egy második világháborús, groteszk hangvételű történetben – írja az Index.

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István egyik legismertebb művéből, a Tóték-ból. A projekt Bad Major címen valósul meg, és a második világháború idején játszódó történetet dolgozza fel groteszk, fekete humorú hangvételben.

A filmben olyan nemzetközi sztárok szerepelnek, mint Jason Isaacs, Josh Gad és Ruth Negga. A szereplőgárda egy háborús helyzetben élő család és egy érkező katonatiszt viszonyán keresztül mutatja be a történet abszurd és tragikomikus elemeit.

A készítők célja, hogy a mű univerzális üzenetét – a hatalom és az egyén viszonyát, valamint az emberi alkalmazkodás abszurditását – modern filmes eszközökkel is bemutassák a nemzetközi közönségnek.

A Tóték Örkény István legismertebb drámái közé tartozik, amelyet korábban színházban és filmen is feldolgoztak, de ez lesz az első nagyszabású nemzetközi adaptációja.

