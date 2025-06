Összetartozás tánca és zárókoncertek a Tulipán Tanoda szervezésében

Kárpátalja-szerte 11 helyszínen valósította meg a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola hálózata zárókoncertjeit és ünnepi rendezvénysorozatát.

2025. június 1–5. között ünnepi rendezvénysorozattal és zárókoncertekkel emlékeztek meg a nemzeti összetartozás napjáról a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola hálózatának növendékei Kárpátalja-szerte. A programsorozat a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel közösen, a KMPSZ kezdeményezésére, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Tempus Alapítvány támogatásával valósult meg.

Az események 11 kárpátaljai helyszínen – Rahón, Visken, Tiszapéterfalván, Csepében, Nagyszőlősön, Tiszaújhelyen, Beregszászban, Nagyberegen, Nagydobronyban, Kisgejőcön és Ungváron – zajlottak. A tanoda 2 153 tanulója 78 településről érkezett, hogy közösen ünnepeljen és számot adjon egész éves munkájáról.

Minden helyszínen bemutatták az „összetartozás táncát”, amelynek koreográfiája, zenei kísérete és jelképrendszere a Kárpát-medencei magyar kultúra egységét fejezi ki. Az előadások után a diákok zárókoncert keretében népi játékokat, táncokat, hangszeres zenét és énekes produkciókat mutattak be.

A gyerekek fellépésein a közönség mezőföldi, zoboraljai, dunántúli és moldvai dallamokat hallhatott különféle hangszereken – hegedűn, furulyán, citerán, cimbalmon –, valamint különböző tájegységek (beregi, rábaközi, viski, nyírségi, szatmári) néptáncait csodálhatta meg. A legkisebbek mondókákkal és népi játékokkal készültek, a nagyobbak koreografált táncokkal és zenekari produkciókkal zárták az évet.

A rendezvénysorozat záróakkordjaként június 5-én nagyszabású ünnepségre került sor Beregszászban, ahol a helyi tanodások mellett más települések diákjai is közös műsort adtak. A rendezvény fővédnökei dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos, valamint dr. Juhász Erika közösségi művelődésért felelős főosztályvezető voltak.

Dr. Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a rendezvénysorozat kisgejőci és ungvári helyszínét tisztelte meg jelenlétével, és köszöntötte az egybegyűlteket.

Beszédében hangsúlyozta, hogy ez az ünnep ma már az örömről szól, amely a nemzeti összetartozást fejezi ki. A kultúra az, ami összeköt bennünket, a gyermekeink pedig a jövő zálogai.

Dr. Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmafejlesztési igazgatója a rendezvénysorozat nagyberegi helyszínét tisztelte meg jelenlétével, és köszöntötte az egybegyűlteket.

Dr. Juhász Erika hangsúlyozta, hogy a nemzeti identitás megőrzésének alapját a közösségek jelentik. Fontos, hogy ezt az örömet és büszkeséget újabb generációk is átélhessék. A Tulipán Tanoda munkája példaértékű: a gyermekeken keresztül a családokat is bevonja a közös értékőrzésbe.

Buczkó István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja Rahón és Visken köszöntötte a jelenlévőket.

– A Tulipán Tanodában folyó oktatási tevékenység célja, hogy a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc, a népi kultúra csodálatos világát, s egy életre kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett – mondta, majd annak a meggyőződésének adott hangot, hogy ennek a célkitűzésnek a megvalósítását kiválóan szolgálja a Tulipán Tanodában folyó munka.

Szepesi Károly, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja Nagydobronyban köszöntötte a jelenlévőket.

– A Tulipán Tanoda megalapítása óta fontosnak tartja a magyar népművészetek ápolását, a gyermekeknek való átadását. A mai esemény is azt bizonyítja, hogy fontosak a közösségi terek, fontos, hogy lehessen tanulni a magyar népi kultúrát.

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője Tiszapéterfalván, Csepében, Nagyszőlősön, Tiszaújhelyen, Beregszászban és Nagyberegen köszöntötte a jelenlévőket.

– 2010 óta Trianon évfordulója a magyarság részekre szakításának gyásznapjából nemzeti összetartozásunk emléknapjává emelkedett. Ez volt az a pillanat, amikor a magyar Országgyűlés elfogadta a nemzeti összetartozásról szóló törvényt. Célunk, hogy aki magyarnak született, maradhasson a szülőföldjén is magyar akkor is, ha az a szülőföld a politikai földrajz vagy a közigazgatás szempontjából már nem Magyarországon van.

A jelenlévőket minden helyszínen Orosz Ildikó, a Tulipán Tanodát alapító és támogató Rákóczi-főiskola elnöke köszöntötte:

– Az összetartozás tánca az egységet szimbolizálja. Örülök, hogy ezt a kezdeményezést a Tulipán Tanoda fölkarolta, hisz ezzel az utódok is emlékezni fognak a 105 évvel ezelőtti eseményekre. A mi kultúrkörünkben a harang temeti a holtakat, a lelki üdvükért szól, és hívja az élőket. A harang egyúttal búcsúztat, de az életet is élteti. Sajnos azonban vannak olyanok, kicsik és nagyok, akik e szörnyű háború miatt nem élhették meg e napot. Szóljon a harang értük is – emelte ki, majd a jelenlévők harangszó mellett emlékeztek meg a háború áldozatairól.

Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója a rendezvénysorozatok helyszínein megköszönte a Tulipán Tanoda koordinátorainak, oktatóinak, munkatársainak egész évi odaadó munkáját, a szülőknek a bizalmat, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának és a magyar kormánynak a támogatást.

– Három évvel ezelőtt dr. Orosz Ildikó elnök asszony hívta fel a figyelmünket egy Felvidékről, Dunamocsról induló nemes kezdeményezésre, mely arról szól, hogy egy polgári tánc bemutatásával tegyük emlékezetessebbé a nemzeti összetartozás napját, eltáncolva az összetartozás táncát. Nagyon örülök annak, hogy csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, hiszen így a rendezvénysorozatunk egy igazán megható és közösségformáló eseménnyé vált. A tánc ereje hirdette ma határokon innen és túl a nemzeti összetartozásunkat, mely kizárólagos záloga lehet jövőbeli megmaradásunknak és gyarapodásunknak itt a szülőföldünkön.

A Tulipán Tanoda bízik abban, hogy a jövőben is minél több kárpátaljai gyermeknek át tudja adni magyar népi értékeinket, magyar népművészeti kultúránkat, népzenei hagyományainkat.

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola