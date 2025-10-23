A Pál utcai fiúk ötszázadik előadását ünnepli a Vígszínház

Ötszázadik alkalommal kerül színpadra október 25-én A Pál utcai fiúk című musical a Vígszínházban – tájékoztatta a teátrum az MTI-t szerdán.

Molnár Ferenc világhírű ifjúsági regényét Grecsó Krisztián átiratában, Dés László zenéjével, Geszti Péter dalszövegeivel 2016. november 5-én mutatták be először Marton László rendezésében a Vígszínházban. Azóta már csaknem 540 ezer néző váltott jegyet a produkcióra.

„Nagyon jó és szép alkotói időszaka volt életemnek, amikor ezen a darabon dolgoztunk” – idézi a közlemény Dés Lászlót, aki hangsúlyozta: alkotótársaival együtt formálták a darabot azzá, amit a nézők a színházban láthatnak.

Mára közös gondolkodásunk és közbeszédünk része lett a grund, és generációk éneklik közösen az előadás dalait – hangsúlyozta Fesztbaum Béla színész. „Büszke vagyok rá, hogy én lehettem az első Rácz tanár úr, aki humorral, szigorral, némi szórakozottsággal és sok-sok szeretettel kíséri és figyeli ennek a fiatal társaságnak a küzdelmeit, a harcait, a felnőtté válását” – tette hozzá.

Wunderlich József, aki Bokát alakítja a darabban felidézte, hogy egyáltalán nem számított ekkora sikerre. „Az előbemutatón – amikor még nem is volt kész az előadás – a csilláron is lógtak, és az előadás végén szinte felrobbant a nézőtér. Akkor megértettem, hogy milyen nagy szükség van ezekre a történetekre”

– jegyezte meg.

Geszti Péter a közleményben hangsúlyozta: a mai napig megtiszteltetésnek érzi, hogy köze lehet ennek a halhatatlan műnek az újragondolásához.

Nyitókép: vigszinhaz.hu

MTI