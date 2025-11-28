Prima Primissima 2025 – Élőben az M5 kulturális csatornán

A közmédia idén is élőben közvetíti a december 5-i Prima Primissima Díjátadó Gálát. A ceremónia előtti hetekben pedig naponta kétszer jelentkező kisfilmekben mutatják be a jelölteket az M5-ön.

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma közel kilencszáz jelölt közül választotta ki azt a harminc kiemelkedő szakembert, akik tíz kategóriában esélyesek a rangos elismerésre. A kétórás díjátadó gálát december 5-én, pénteken 21 órától a Művészetek Palotájából élőben láthatják a nézők az M5 kulturális csatornán.

A közmédia kiemelt feladatának tekinti a hazai kiválóságok bemutatását, ezért november 25-től minden nap 7:50-kor és 18:50-kor az M5 rövid kisfilmekben mutatja be az idei jelölteket. Az összeállítások betekintést engednek azoknak a tudósoknak, sportembereknek, művészeknek és más alkotóknak a munkásságába, akik az elmúlt években, illetve évtizedekben a magyar közélet és kultúra kimagasló személyiségeivé váltak.

Kiemelt kép forrása: Prima Prissima

