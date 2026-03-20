Újra gyermekzsivajjal telt meg a Perényi Kultúrkúria

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet jóvoltából ismét gyermekzsibongás töltötte be a beregardói Perényi Kultúrkúria falait. A szervezet a Jövő Nemzedéke Program jóvoltából a magyar állam támogatásának köszönhetően hangszerbemutató alkalmakat valósított meg március 19-én és 20-án.

A hangszerbemutató program három alkalomból állt, melyek során elemi iskolás gyerekek találkozhattak a hangszerek csodálatos világával. A több mint 15 hangszert bemutató alkalom végén a gyerekek közelebbről is megismerkedhettek a fúvós, vonós, billentyűs, húros-pengetős eszközökkel – ki is próbálhatták azokat.

Az előadást Holozsai Imre zenész vezette, aki különböző fúvós hangszereket mutatott be a gyerekeknek, Halász Nikoletta és Halász Bertalan a billentyűs és vonós hangszereket ismertették, Markó Veronika a citerát szólaltatta meg közösen énekelve a gyerekekkel, Nagy István pedig több vonós hangszer működését prezentálta.

A programban a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum és a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum közel 200 tanulója vett részt.

A bemutatókat követően a gyerekek kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki kézügyességüket. Markó Veronika iránymutatásával tavaszi virágokat, Gogola Éva segítségével pedig húsvéti nyuszibábokat készítettek.

A résztvevők a kultúrkúria pincéjében kipróbálhatták a csőrögefánk elkészítésének fortélyait. A gyerekeket a fánkok sütésében Ilosvai Mária cukrász, az Egán Ede Szakképzési Centrum szakembere és diákjai segítették.

