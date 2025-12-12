Ünnepi foglalkozások a Nagyberegi Tájházban

Az ünnepi időszak közeledtével kiemelkedően gazdag programkínálat jellemezte a Nagyberegi Tájház tevékenységét. Az elmúlt két hét során az intézmény négy intenzív foglalkozásnak adott otthont, amelyeken több mint száz fiatal vett részt.

A karácsonyi ünnepkör hagyományosan kiemelt szerepet tölt be a tájház életében, és az ehhez kapcsolódó adventi foglalkozások a megszokottnál is nagyobb látogatottságot eredményeznek. A programok keretében ünnepi asztaldíszek és miniatűr betlehemek készültek. A levegőben terjedő fahéjas és mákos kalács illata, a közös kántálás és a betlehemes előadás felejthetetlen, bensőséges atmoszférát teremtett a tájház falai között.

December 3-én a Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium diákjai vettek részt a programon. December 10-én a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola felsősei érkeztek a tájházba. December 10-én délután és december 11-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének hallgatói voltak a vendégek.

A szervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minden alkalommal a korosztálynak megfelelő, tematikus foglalkozást biztosítsanak. Az adventi időszak kezdetén az ünnepi asztaldíszek készítése állt a fókuszban. A dekorációk természetes alapanyagú, sodort viaszgyertyák és a természet kincsei (például termések, ágak) felhasználásával születtek meg. Emellett a résztvevők fonalakból és csipkéből angyalkákat és karácsonyfadíszeket alkottak.

A december 10-i program meglepetéssel szolgált: a munkácsi iskolások a tájház munkatársainak örömére egy összeállított betlehemes bemutatóval érkeztek. Az iskola Csillagfény betlehemes csoportja egy Gáton gyűjtött szöveghagyomány alapján adta elő Krisztus születésének történetét.

– A fiatalokkal a Székelykapuk–Zöldkapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékban veszünk részt. A program célja a betlehemezés hagyományának megőrzése és továbbadása

– magyarázta Márkus Anita, a munkácsi középiskola oktatója, a csoport felkészítőtanára.

– Egy gáti gyűjtésű betlehemest tanultunk meg, és az a szándékunk, hogy minél több helyen be tudjuk mutatni a játékot. Ezért hoztuk el ide, a tájházba is, hogy itt is elmondhassuk az örömhírt.

A betlehemes előadás kitűnő aprópóként szolgált arra, hogy a résztvevők ne csupán az ünnepvárásról, hanem a karácsonyi misztériumjáték mélyebb jelentéséről is beszélgessenek. A foglalkozás elején a szervezők bevezetőt tartottak a pásztorjáték eredetéről és hagyományőrző szerepéről.

Hasonlóan felemelő hangulatban folytatódott a program délután és másnap délelőtt is a Szakképző Intézet diákjaival. Az ünnepi atmoszféra megteremtését célzó miniatűr betlehemesek készítése mellett a közelgő jeles nap, a Luca napja is terítékre került. Ehhez kapcsolódóan Gál Adél, a tájház koordinátora tartott szokás- és hagyományismertető előadást. A résztvevők ezt követően a konyhában Luca-gombócokat készítettek, valamint lucabúzát vetettek.

Az elmúlt hetek eseményei nemcsak a látogatókat, hanem a szervezőket is közelebb hozták az ünnep spirituális tartalmához. A diákok lelkesedése, a kreativitás és az ügyes kezektől született alkotások ékesen bizonyítják, hogy a közös felkészülés összekovácsoló ereje jelentős potenciált mozgat meg, és kiemelkedően jó hangulatot teremt a kis közösségekben.

A Pro Cultura Subcarpathica évzáró foglalkozására december 17-én kerül sor a Nagyberegi Tájházban, ahol szintén tartalmas és hangulatos ünnepi programokkal várják az érdeklődőket.

A Nagyberegi Tájház foglalkozásainak támogatója a Csoóri Sándor Alap, szakmai partnere pedig a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai Kirendeltsége.

René

Kárpátalja.ma