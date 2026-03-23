Rákóczi 350: kárpátaljaiak is részt vettek a borsi ünnepségen

Idén is 100 egyetemi hallgató és diák képviselte Kárpátalját II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen március 22-én Borsiban.

A megemlékezésre a Kárpát-medence számos régiójából érkeztek zarándokok a borsi vasútállomásra. Az eseményen Kárpátalját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói, a Kárpátaljai Magyar Líceum nagydobronyi és kisgejőci fiókintézetének diákjai, valamint a Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet képviselte.

A program a zarándokvonat és zarándokbuszok érkezésével kezdődött. A vendégek megérkezését követően az egybegyűltek a borsi művelődési háztól a Rákóczi kastélyhoz vonultak. A menetet a Sárospatak Kuruc Bandérium, Hagyományőrzők, valamint a Magyar Honvédség Debreceni Helyőrségi Zenekara kísérte.

Ünnepi műsor a borsi kastélyban

Az ünnepi műsor a várkastély belső udvarában vette kezdetét. Elsőként Závogyán Magdolna, Magyarország kultúráért felelős államtitkára köszöntötte a résztvevőket, beszédében a fejedelem örökségének jelentőségét hangsúlyozva. Mint fogalmazott:

Az idei esztendő bőven nyújt alkalmat arra, hogy újraértelmezzük múltunk sorsfordító pillanatait, és a történelem tükrében keressünk érvényes válaszokat a jelen kihívásaira is.

Dukai Miklós, Magyarország önkormányzati államtitkára köszöntőjében a szuverenitás kérdését vizsgálta a Rákóczi-szabadságharc tükrében.

Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke a Rákóczi-szabadságharc, az 1948-49-es forradalom és szabadságharc, valamint az 1956-os forradalom között vont párhuzamot, és ezek jelentőségét hangsúlyozta. Kiemelte: Rákóczi példája ma is az összefogás, a szabadság és a nemzeti felelősségvállalás üzenetét hordozza.

Az ünnepi rendezvény kulturális műsorral folytatódott, amelyben többek között a Szent Efrém Férfikórus, a Gyimesi Férfi Dalárda, a Bürkös Zenekar, és a Magyar Honvédség Fúvószenekara működött közre.

A műsort követően a jelenlévők koszorút helyeztek el II. Rákóczi Ferenc szobránál. Kárpátalja képviseletében a II. Rákóczi Ferenc Magyar Egyetem, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a Kárpátaljai Magyar Líceum tisztelgett a fejedelem emléke előtt.

A program további részében az érdeklődők megtekinthették a fellépő együttesek további előadásait, valamint a kastély kiállítását is.

A kárpátaljai résztvevők utazását a Pro Cultura Subcarpathica és a Rákóczi Egyete, biztosította a Rákóczi Szövetség támogatásával. A programon való részvételt Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

(Fotók: Kárpátalja.ma)

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma