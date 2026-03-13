A szabadság kimeríthetetlen kincs – megemlékezés a Rákóczi Egyetemen

A hagyományokhoz híven idén is megemlékezett az II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Fodó Sándor Kulturális Központ az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről Beregszászban március 13-án.

A rendezvény az intézmény átriumában vette kezdetét, ahol Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja tolmácsolta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének ünnepi köszöntőjét.

Az esemény Ferku Szilveszter előadásával folytatódott, aki gitárkísérettel adta elő a Nemzeti dal megzenésített változatát.

Ezt követően Molnár Ferenc, az egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanszékvezető-helyettese, valamint a Kölcsey Ferenc Szakkollégium vezetője mondott beszédet, amelyben a szabadságharc fontosabb mozzanatait idézte fel.

Kiemelte: bár a márciusi ifjak szellemisége, gondolkodása és nemzetisége különbözött, a közös cél, a közös vágyak és a közös eszmény – a szabadság – mégis összetartotta és előre vitte őket. Kossuth Lajos is erről az eszményről beszélt:

„A szabadság olyan kimeríthetetlen kincs, amely azáltal, hogy véle többen osztoznak, sem nem fogy, sem nem gyöngül, sőt nő, sőt erősödik.”

Illés Brigitta, a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének másodéves számvitel és adóügy szakos hallgatója, a X. Kárpátaljai Magyar Szónokverseny győztese beszédében a közösségteremtő és -megtartó erő fontosságát hangsúlyozta. Hozzátette: egy közösség fennmaradásáért közösen kell tenni, hiszen a hangzatos szavaknál sokkal fontosabbak a valós tettek és a cselekvőképesség.

Egy közösséget az tart meg, hogy vannak emberek, akik felelősséget vállalnak érte. Akik nemcsak emlékeznek a múltra, hanem folytatják is azt – fogalmazott.

Az egyetemi megemlékezés az épület bejáratánál található Kossuth-emléktábla, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház falán elhelyezett Petőfi-emléktábla, valamint a II. Rákóczi Ferenc téren álló Petőfi-szobor megkoszorúzásával folytatódott. A koszorúzások alatt Szverenkó István tárogatón működött közre.

(Fotók: Kárpátalja.ma)

