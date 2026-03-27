Rákóczi 350: megkoszorúzták a nagyságos fejedelem szobrát Beregszászban

II. Rákóczi Ferenc, a Rákóczi-szabadságharc vezéralakja 1676. március 27-én született. A fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak Beregszászban.

A rendezvény kezdetén a megjelentek a Rákóczi-indulót hallhatták Holozsai Imre, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola oktatójának előadásában.

Molnár Krisztina, a Fodó Sándor Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy a Rákóczi-induló nem csupán egy zenei mű, hanem a magyar történelem egyik legmélyebb érzelmi jelképe. Hangjai a szabadságvágyat, a kitartást és a nemzeti összetartozást idézik.

Mint mondta, a Rákóczi-induló minden megszólaltatása tisztelgés a múlt hősei előtt, és egyben üzenet a jelennek: őrizzük meg hitünket, nyelvünket és kultúránkat, mert ezek tartják meg a nemzetet a történelem viharai között.

Molnár Krisztina azt is elmondta, hogy a mai esemény a Rákóczi-napok kiemelt mozzanata, amely méltó emléket állít a nagyságos fejedelemnek.

Ezt követően az egybegyűltek megkoszorúzták a fejedelem lovasszobrát a Budapest-parkban.

A koszorúzás után a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének kórusa kuruckori énekeket adott elő. Majd az egyetem kamarakórusa a ruszin regruta dal hagyományát keltette életre.

A program az egyetemen folytatódott, ahol megkoszorúzták Zrínyi Ilona mellszobrát. Az eseményen kuruckori nóták csendültek fel az intézmény kamarakórusának előadásában.

A nap következő mozzanata történelmi jelentőségű, hisz ünnepélyesen felavatják az egyetem szimbólumait.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma

