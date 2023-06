Rangos elismerést kapott a kárpátaljai magyar színház tagja

A Deszkavízió szerkesztősége idén nyolc kategóriában választotta ki az évad legjobbjait.

A legjobb férfi főszereplőnek választották Trill Zsoltot, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház tagját is.

Trill Zsolt színművész A kaukázusi krétakörben nyújtott alakításáért kapott elismerést.

Trill Zsolt az első jelenetétől kezdve tűpontosan hozza a kívülállót, aki még a legintenzívebb jelenetekben is képes bizonyos elegáns távolságtartással figyelni a körülötte lévőket. Belakja a színpad minden négyzetcentiméterét, nem csak akkor, amikor sérült lába ellenére is őrült sebességgel száguld a minimalista díszlet különböző pontjai között, akkor is csak rá tudtam figyelni, amikor csendben állva hallgatott. „Bármely háborút, bármely veszteséget csakis a jóság által lehet helyrehozni” – fogalmaz az előadás rendezője, és Trill Zsolt minden pillanatban – karakterének megkérdőjelezhető erkölcsisége ellenére is ezt a jóságot képviseli, így tud szájából az utolsó, engem minden alkalommal mellbevágó mondat annyi reményt és hitet sugározni, amely magában rejti a katartikus színházélményt – estéről estére – írja a Deszkavízió.