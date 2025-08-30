Az Ukrán Nemzeti Képzőművészeti Szövetség tagja lett Ribár Tatjana
Az ismert munkácsi festőművészt és írót, Ribár Tatjanát hivatalosan is felvették az Ukrán Nemzeti Képzőművészeti Szövetség tagjai közé.
Művei jelenleg Kijevben, a Festőművészek Központi Házában láthatók egy csoportos tárlaton, ahol az újonnan felvett művészek alkotásait mutatják be.
Ribár Tatjana 1959-ben született Munkácson. Mérnöki, pszichológiai és képzőművészeti tanulmányokat folytatott, 2004 óta alkot aktívan. Tagja az Ukrán Írók Országos Szövetségének is.
Forrás: zakarpattya.net.ua
Nyitóképen: Ribár Tatjana, forrás: zakarpattya.net.ua