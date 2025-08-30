Ribar Tatjana

Az Ukrán Nemzeti Képzőművészeti Szövetség tagja lett Ribár Tatjana

Az ismert munkácsi festőművészt és írót, Ribár Tatjanát hivatalosan is felvették az Ukrán Nemzeti Képzőművészeti Szövetség tagjai közé.

Művei jelenleg Kijevben, a Festőművészek Központi Házában láthatók egy csoportos tárlaton, ahol az újonnan felvett művészek alkotásait mutatják be.

Ribár Tatjana 1959-ben született Munkácson. Mérnöki, pszichológiai és képzőművészeti tanulmányokat folytatott, 2004 óta alkot aktívan. Tagja az Ukrán Írók Országos Szövetségének is.

Forrás: zakarpattya.net.ua

Nyitóképen: Ribár Tatjana, forrás: zakarpattya.net.ua