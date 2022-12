Megnyílt a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) téli tárlata az ungvári Boksay József Szépművészeti Múzeumban. A RIT idei utolsó kiállításán huszonkét művész alkotása tekinthető meg.

A Révész Imre Társaság (RIT) immár hagyományosan rendezte meg téli tárlatát december 22-én.

A társaság a fiatal művészek és alkotók támogatását különösen fontosnak ítéli a háborús pusztítás idején. Ehhez a törekvéshez a RIT ösztöndíjjal járult hozzá, amelyet két fiatal művésznő, Ruszin Noémi és Pálincsák Jána vehettek át. Olyan kárpátaljai és kárpátaljai származású fiatal magyar képző- és iparművészek számára hirdették meg a pályázatot, akik 2022. november 20-ig nem töltötték be harmincadik életévüket.

– Nehéz év áll előttünk, nehéz évek állnak előttünk. Eltolódtak a figyelmi pontok. Másra kell koncentrálnunk, és így a kultúra kevesebb támogatáshoz jut. Ebben a megterhelő időszakban, a bizonytalanságban félelmeink felerősödnek. De ebben a szorongó, bezárt világban azért van remény is. És ez a megterhelő időszak valami újnak, egy újrakezdésnek is a kezdete is lehet, hiszen a művészettörténetben is már rengetegszer láttuk, hogy ezek a háborús időszakok mennyi új alkotói ötletet, csoportot és újdonságot hoznak magukkal – mondta Kulin Ágnes beszédében. – A háborús időszak ihlette művészeti alkotások egyik fő célja, hogy segítsenek a jelenlegi nyitott sebeink begyógyításával.

A társaság elnöke köszönetét nyilvánította mindazon szervezeteknek és közreműködőknek, akik a RIT tevékenységét támogatták. Köztük említi Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságát és Potápi Árpád János államtitkárt, aki támogatja a RIT egész éves programjának a megvalósulását, Magyarország külképviseletét és munkájukat, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal Kulturális Osztályát, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát.

Az alkotás és a kultúra fontosságára hívja fel a figyelmet Kárpátalján számos más, az elmúlt hetekben megnyílt kiállítás: Magyarország Ungvári Főkonzulátusának adventi kiállítása, a Szlovák Konzulátus a napokban megnyílt karácsonyi tárlata, Munkácson a Munkácsy Magyar Ház adventi kiállítása és az Uzhorod Galériában az Ukrajnai Művészeti Egyesület kárpátaljai tagozatának karácsonyi-adventi tárlata. Kulin Ágnes felhívta ezekre a kiállításokra is az érdeklődők figyelmét.

– Ezek az események bizonyítják, hogy nem állt meg az élet. Nem valósult meg az a terv, hogy itt, Ukrajnában mindennek vége szakad, és ez mindannyiunk számára reményként világít

– mondta Kulin Ágnes.

A RIT idei sikeres projektjei egyike a társulat 30. jubileumára megálmodott album megvalósítása és kiadása a Kárpáti Kiadónál. Ennek a digitális változata a RIT honlapján is megtalálható.

A kiállított tárgyak a jelent, a múltat és a jövőt hozzák össze a múzeum termeiben. A tárlat a kárpátaljai képzőművészet széles skáláját nyújtja, az idősebb Hidi Endre kerámiájától kezdve a díjazott fiatal alkotók festményeiig. Láthatóak a kárpátaljai festőiskola hagyományait követő alkotások, míg más, absztrakt stílusú képek a háború következményeit tükrözik. A tájképeken, portrékon és csendéleteken megmutatkoznak mind a kárpátaljai tél, tavasz, nyár és ősz színei is.

Szlucky Eleonóra

Kárpátalja.ma