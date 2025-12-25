Ritka kora középkori kardot találtak Zsitomir megyében

A Zsitomir megyei Radomisil közelében váratlanul egy ritka, a Kijevi Rusz korából származó kardot, valamint két fejszét találtak, amelyeket most az Ukrán Nemzeti Történeti Múzeum gyűjteményébe adományoztak.

A múzeum Facebook-oldala szerint a különleges leletet Viktor Moscsenko és lánya, Natália ajándékozta a múzeumnak. A kard a 10. század második feléből vagy a 11. század elejéről származhat, és pont olyan fegyver lehetett, amilyennel a kijevi fejedelmek varég (viking) testőrei voltak felfegyverezve.

A kutatók szerint a kard megtalálása nem véletlen: a terület egykor a drevlyánok földje volt, ahol véres események zajlottak Oleg, Igor és Olga fejedelem idejében.

Ez egy önálló állam volt fejlett gazdasággal, fejedelmi hatalommal és erődített városokkal. A mai Radomiszil a régi Mikhorod helyén található, és itt történt a felfedezés – írták a múzeum közleményében.

A történészek felhívják a figyelmet, hogy a drevlyánok hosszú ideig ellenálltak a Kijevi Rusz uralmának. 884-ben Oleg fejedelem első hadjáratát indította ellenük, utódja, Igor pedig folytatta a támadásokat, míg végül a drevlyánok meggyilkolták adószedés közben. Végül Olga fejedelemnő 946-ban teljesen meghódította a területet, és felégette a fővárost, Iszkorosztent.

A múzeum restaurátora, Jurij But elmondta, hogy bár a kard állapota nem tökéletes, méltó kiállítási darab lesz. Ez a kard egy hüvellyel együtt került elő, ami ritkaság. A hüvely bronzból készült, ezüstberakással díszített. Különösen jól megőrződött a markolat és a keresztvas. Az ilyen típusú kardokon a díszítés mindig egyedi, itt keresztek és ezüstmennyezettel kombinált díszítés látható – tette hozzá.

Az archeológus, Szerhij Didenko szerint különleges a lelet, mivel pontosan ismert a megtalálás helye. „Mivel a kard hüvelyben volt, valószínűsíthető, hogy sírból származik. Nem kizárt, hogy egy kifosztott halomsírral van dolgunk. Már egyeztettünk az Archeológiai Intézettel a helyszín közös feltárásáról, amelyet a közeljövőben tervezünk” – mondta Didenko.

