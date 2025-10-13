Sárosoroszi ízei hódítottak Hollókőn

Palóc Disznótort és Szüreti Mulatságot rendeztek október 11-én Hollókőn.

A rendezvényen a Búbos Kemence Civil Szervezet csapata is részt vett Sárosorosziból.

Erről a szervezet hivatalos oldalán adtak tájékoztatást.

Egykor minden udvaron tartottak disznót, így a falusi élet elengedhetetlen része volt a disznótor, napjainkban azonban eltűnőben van ez a hagyomány. Így a rendezvény célja megőrizni a disznóvágás és a szüret hagyományait, a palóc kultúrát, valamit a húsfeldolgozás fortélyait a különböző vidékeken.

A disznóvágáson nyolc csapat vett részt, amelyek Nógrád vármegye mellett az Alföldről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Felvidékről érkeztek.

Minden csapatnak kötelezően el kellett készítenie: a tepertőt, a kolbászt, a hurkát, a toros káposztát és a disznótoros levest. Ugyanakkor ezen felül egyéb finomságokat is főzhettek. A civil szervezet csapata például saslikot is készített.

Ezzel pedig elnyerték a „Legfinomabb saslik” címet.

A nap során a látogatókat színes felvonulás, néptáncosok, lovasok, hagyományőrző programok és maskarások szórakoztatták. A rendezvény szüreti bállal zárult.

A Búbos Kemence Civil Szervezetet Sárosorosziban kezdte meg működését. A szervezet célja a hagyományőrzés, a kultúra terjesztése főként a fiatalság körében. Emellett a település szociális és kulturális programjaiban is közreműködnek.

A szervezetről egy korábbi cikkünkben olvashatnak:

Civil szervezetek Kárpátalján: a Búbos Kemence Civil Szervezet – Kárpátalja.ma

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

Kárpátalja.ma