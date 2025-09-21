Sereglés és évadnyitó ünnepség a Nagyberegi Tájházban

Népviseletbe öltözött fiatalok, csárdás, citerazene és finom ételek illata fogadta a látogatókat a Nagyberegi Tájházban. Elindult az intézmény őszi programsorozata ezúttal a Pro Cultura Subcarpathica és a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola közös szervezésében. Az évadnyitó ünnepséget szeptember 20-án tartották.

Különleges alkalom volt a mostani, hiszen nem csupán egy szüreti rendezvényre gyűltek össze a résztvevők, hanem a Hagyományok Háza által elindított Sereglés 2025 elnevezésű program egyik kárpátaljai helyszíne is lehetett az intézmény. Valamint egy adományt is átadtak a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének jóvoltából.

Az esemény énekes felvonulással indult Csákány Marianna, a tanoda oktatójának vezetésével, melyet egy közös tánc követett a tájház udvarán a tanoda beregszászi táncosainak előadásában. Majd felhangzott Csoóri Sándor A faparázs a hóra kivilágít című verse Orbán Viktória tolmácsolásában.

A ráhangolódás után Tóth László lelkész, a Beregi Református Egyházmegye esperese mondott áldást, és egy közös imával indulhatott el az ünnepség.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja, aki elismerően beszélt köszöntőjében a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezetről és a tájház munkájáról. Beszédében kiemelte, hogy milyen fontos fiataljaink nevelése és kultúrában való jártasságának mélyítése, hagyományaink átadása. Ezeknek a céloknak és feladatoknak a tájház eleget tesz az által, hogy hétről hétre fogadja a gyermekcsoportokat, és hagyományőrző rendezvények keretében olyan tudásátadás valósulhat meg, mely kulturális ismeretátadás is egyben.

A Nagyberegi Tájház 2019 óta tagja a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének – mondta el Gál Adél, az intézmény koordinátora. – Folyamatos megerősítést, szakmai fejlődést jelentett számunkra a szövetség háttértámogatása. A háborús körülmények legnehezebb időszakában, amikor egy segítségkéréssel fordultunk a szervezethez, azonnal válaszoltak. A Nagyberegi Tájháznak egy áramforrásra, kisebb generátorra volt szüksége, hogy az áramszünetekkel tarkított napokon se szüneteljen a munka.

Bereczki Ibolya, a szövetség elnökasszonya felkarolta az ügyünket, s gyűjtésbe kezdtek, melybe a Kulturális és Innovációs Minisztérium is bekapcsolódott – emelte ki Gál Adél. – A támogatást, a generátort a Tájházszövetség közbenjárására az intézmény megkapja a minisztériumtól. Azonban a Tájházszövetség által gyűjtött összegből egy digitális eszközt, információs pultot sikerült megvásárolni a tájház részére, mely arra szolgál majd, hogy az ide látogatók a magyar nyelvű tájékoztatók mellett ukránul vagy akár angolul is tájékozódjanak a tájházról, az itt lévő tárgyakról, elérhetővé váljanak a videók és különféle digitális anyagok.

Az adomány értéke 258 000 forint. Az ebből megvásárolt információs pultot Bereczki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Országos Szövetségének elnökasszonya adta át. Az átvételnél jelen volt Berghauer Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola prorektora, Molnár Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica irodaigazgatója, valamint a tájház képviseletében Gál Adél.

A tájház munkáját folyamatosan nyomon követjük – mondta el Bereczki Ibolya, aki köszöntőjében egyúttal a Tájházszövetség munkájáról is szót ejtett. Majd a Nagyberegi Tájházzal való kapcsolatot ismertette. Az információs pult kapcsán kiemelte, hogy az adományozás célja a szakmai fejlesztés, valamint az, hogy a tájházról szóló információk több nyelven is elérhetők legyenek.

A megnyitó zárásaként Molnár Krisztina irodaigazgató mondott köszönetet a Tájházszövetségnek a támogatásukért és az adományért. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódhat az a szakmai együttműködés, mely előre viszi a közös munkát.

A tájház bekapcsolódott a teljes Kárpát-medencét felölelő Sereglés 2025 elnevezésű rendezvénysorozatba. A program lényege, hogy több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepli a Kárpát-medence népművészetét egy időben és közel 200 helyszínen.

Azok az egyesületek, intézmények és szervezetek vesznek részt a programban, melyek a Csoóri Sándor Alap támogatásából is részesülnek – mondta el Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója.

– Az esemény célja, hogy megerősítse a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar népművészettel foglalkozó közösségeket szakmai munkájukban. A Tulipán Tanoda is részese a Csoóri-programnak, így ezen az alkalmon az intézmény népzenészei, táncosai, énekesei és kézművesei sereglettek össze, s vállaltak aktív szerepet.

A köszöntőket a Tulipán Tanoda Dobronyi rózsák nevű citeraegyüttesének előadása zárta. A résztvevők ezután a kézműves asztaloknál hagyományos kézműves technikákat próbáltak ki, és az ősz terméseinek felhasználásával alkothattak különféle tárgyakat. A fiatalok jó része a népi játékokkal szórakozott, vagy a botanikus kertben tett egy sétát.

Az alkotókedvet és a játékot a táncház szakította meg. Kopasz Vivien Kitti, a tanoda néptáncoktatója vezetésével egy csárdásra is sor került a tájház udvarán. A rendezvényt közös ebéd zárta. A szervezők beregi töltött káposztával vendégeltek meg minden résztvevőt. A közös ebédhez a kenyeret a Beregi pékség ajánlotta fel. A tájház munkatársai ezúton is köszönetüket fejezik ki a támogatásukért, melyet már több ízben tanúsítottak az intézmény felé.

Sikeres és eredményes rendezvény valósulhatott meg a Pro Cultura Subcarpathica és a Tulipán Tanoda közös szervezésében, mely alkalom támogatója a Csoóri Sándor Alap volt.

René

Kárpátalja.ma