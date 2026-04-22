Sikeres lovas szakmai képzés: tudás, élmények és új kapcsolatok

Kiemelkedően gazdag szakmai programmal rendezték meg a közelmúltban azt a lovas képzést, amely a lovastúrák és a lovasterápia témáira fókuszált. Az eseményre április 17. és 18. között került sor a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán, ahol a résztvevők két napon át mélyíthették el tudásukat és építhettek szakmai kapcsolatokat. A program során nyolc előadó különböző témákban tartott előadást.

Az előadások különösen izgalmas betekintést nyújtottak a lovak egészségi állapotának vizsgálatába. A jelenlévőknek lehetőségük nyílt meghallgatni a lovak szívverését, valamint EKG-vizsgálatok gyakorlására is sor került, ami ritka és különleges tapasztalatnak bizonyult. A szakértők részletesen ismertették a lovak szívbetegségeinek lehetséges okait is, rávilágítva a megelőzés és a korai felismerés fontosságára.

A lovas terápia témaköre szintén nagy érdeklődést váltott ki. Az előadók bemutatták, milyen jelentős szerepet tölthetnek be a lovak az emberek fizikai és mentális rehabilitációjában, és hogyan járulhatnak hozzá az életminőség javításához.

A szakmai programok mellett a rendezvény fontos közösségi térként is szolgált. A résztvevők megerősítették, hogy a lovardavezetők sokszor hasonló kihívásokkal néznek szembe, legyen szó gazdasági nehézségekről, állategészségügyi kérdésekről vagy a vendégek igényeinek kielégítéséről. A személyes találkozások lehetőséget teremtettek tapasztalatcserére, új együttműködések kialakítására és közös tervek megfogalmazására.

A rendezvény megszervezését a Margitics család vállalta, akik elkötelezett munkájukkal jelentősen hozzájárultak a képzés magas színvonalához és sikeréhez.

A rendezvény összességében nemcsak szakmai szempontból bizonyult értékesnek, hanem közösségépítő ereje is jelentős volt. A résztvevők egyöntetű véleménye szerint az ilyen alkalmak elengedhetetlenek a lovas szakma fejlődése és összetartása szempontjából.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma