Sikeresen zárultak a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola nyári táborai

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által létrehozott Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola 3 helyszínen valósított meg nyári táborokat: Kőrösmezőn, Nagyberegen és Tiszapéterfalván. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola fő feladatának tartja a magyar népművészeti értékek, a népi hagyományok, a népzenei kultúra ápolását, megőrzését, továbbadását a felnövekvő nemzedéknek, és a tehetséggondozást.

Ilyen céllal valósultak meg táboraink is, szerettük volna nemcsak az oktatási időszakban, hanem a nyár folyamán is fejleszteni tanulóinkat, egy jó tanulási és egyben egy kellemes nyári kikapcsolódási lehetőséget biztosítva számukra. A gyerekek a táborokban népdalokat énekeltek, néptáncoltak, népi játékokat játszottak, hangszeres oktatáson (harmonika, hegedű, tambura, nagybőgő) vettek részt, szabadidőben pedig kézművességgel foglalkoztak. A táborok programjain belül édesanyák és 6 év alatti gyermekeik is részt vehettek olyan foglalkozásokon, ahol nagy szerepet kaptak az ölbeli játékok, mondókák, eszközös és ritmusfejlesztő népi játékok, ezek az alkalmak zenés táncházzal zárultak.

2022. július 25-29. között került megrendezésre a Kőrösmezői Tulipán Népművészeti Tábor, melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kőrösmezői Tanszállodája adott otthont. A táborban 40 gyerek vett részt, 34 Kőrösmezőről és 6 Terebesfejérpatakról. A tábor munkáját 10 oktató és nevelő segítette.

2022. augusztus 8-12. között került megrendezésre a Nagyberegi Tulipán Népművészeti Tábor, melynek a Nagyberegi Tulipán Tanoda épülete adott otthont. A táborban 43 gyerek vett részt, 27 nagyberegi, 10 kígyósi és 6 beregújfalusi. A tábor munkáját 11 oktató és nevelő segítette.

2022. augusztus 22-26. között került megrendezésre az Ugocsai Tulipán Népművészeti Tábor, melynek a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjának épülete adott otthont. A táborban 56 gyerek vett részt, 9 különböző településről: 19 Tiszabökényből, 17 Tiszapéterfalváról, 7 Tiszaújhelyből, 5 Mátyfalváról, 3 Tiszaújlakról, 2 Fertősalmásról, 1 Csepéből, 1 Batárról, és 1 Nagypaládról. A tábor munkáját 10 oktató és nevelő segítette.

A gyerekek a táborok folyamán rábaközi, szatmári, dunántúli, viski, nagydobronyi, beregi és nyírségi tájegységek zenéjével ismerkedtek meg. A táborok vezetője, szakmai referense Kokas Erzsébet volt, oktatásaink a Kokas Banda szakmai vezetésével valósultak meg.

Táboraink sikeres záróműsorokkal végződtek.

A tábor Magyarország Miniszterelnöksége és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, a gyerekek étkeztetése a Magyar Jezsuita Rendtartományon keresztül a Hungary Helps Program keretéből valósult meg.

