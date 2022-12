Szaxofonos tehetség Magyarország egyik képviselője a Virtuózok V4+ Szlovénia döntőjében

A tehetség határtalan, ezt ismét bebizonyították a komolyzene jövőjét jelentő fiatalok a Virtuózok V4+ Szlovénia első nemzetközi elődöntőjében péntek este. A világsztárokból álló zsűri előtt öt ország két-két tehetsége lépett fel, akik között párbajjal dőlt el a döntőbejutás. Magyarországot a 19 éves szaxofonos, Somogyi Levente képviseli majd.

Öt országban egy időben láthatók a Virtuózok V4+ Szlovénia nemzetközi adásai – a két elődöntő és a döntő–, amelyeknek végén országonként egy győztest hirdetnek, de az idei évad újdonságaként a versenyzők maguk közül „szupergyőztest” is választanak titkos szavazással. A 2022-es komolyzenei tehetségkutató további újítása, hogy az elődöntőkben az országok képviselői párbajt vívnak, és továbbjutásukról a zsűri dönt szintén titkos szavazással.

A pénteki első elődöntőben a világsztárokat soraiban tudó nemzetközi zsűri előtt öt ország tíz fiatalja lépett színpadra. Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból és Szlovéniából érkező harmonikán, hegedűn, oboán, klarinéton, zongorán és szaxofonon játszó virtuózok nyűgözték le játékukkal az ítészeket. Miklósa Erika mellett a világhírű csellóművész, HAUSER, Steven Mercurio amerikai karmester, Gabriela Rachidi, a Český Krumlov-i zenei fesztivál igazgatója, Harvey Goldsmith világhírű producer és Pablo Sáinz Villegas klasszikus gitáros mind lenyűgözve hallgatták a produkciókat, a jövő reménységeinek nevezve a fellépő fiatalokat.

Magyarországot az első elődöntőben a tízéves zongorista Liu Yinuo Szofi, valamint a szaxofonon játszó 19 esztendős Somogyi Levente képviselte. Szofi fiatal kora ellenére is kifinomult technikáját HAUSER és Steven Mercurio is dicsérte, Levente szaxofonos produkciója pedig bebizonyította, hogy e hangszernek van helye a komolyzenében is. Párbajuk után a zsűri titkos szavazással döntött – ahogy a többi ország két-két fellépője esetében is – és csak az adás végén tudták meg az ítészek is, hogy mely öt virtuóz jutott a döntőbe.

Magyarországot a december 16-án látható fináléban Somogyi Levente képviseli.

Hogy ki csatlakozik még hozzá Magyarországról és mely tíz zenei tehetség mutathatja meg tudását a nemzetközi döntőben, az a jövő pénteki második elődöntőben derül ki, amely 20:45-től a Dunán követhető.

Az adás újranézhető a Virtuózok V4+ Médiaklikk-oldalán.

Virtuózok V4+ Szlovénia – második nemzetközi elődöntő december 9-én 20:45-kor a Dunán!

Csodákkal teli tél a Dunán!

MTVA