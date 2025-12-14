Vers, dallam és kézműves örömök a Szelíd Lovas Népfőiskolán

December 13-án ünnepi hangulat lengte be a nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolát, ahol immár második alkalommal rendezték meg a Karácsonyra Hangoló Versmondó Versenyt. Az esemény nemcsak a közelgő ünnepre hangolta rá a résztvevőket, hanem igazi közösségi élménnyé is vált kicsik és nagyok számára.

Margitics Ildikó szeretetteljes köszöntője után Margitics Erik vette át a szót, s vezette le a szavalóversenyt. A gyerekek három korcsoportban álltak a közönség és a zsűri elé: az ovisok, az 1–4. osztályosok, valamint az 5–7. osztályos tanulók kategóriájában. A legfiatalabb versenyző mindössze két esztendős volt, aki bátran és mosolyt csalva az arcokra szavalta el versét.

A műsort Gáti Gyöngyi folytatta megzenésített versekkel, amelyek tovább fokozták az ünnepi hangulatot. A zsűri számára nem volt könnyű a döntés: minden gyermek szívvel-lélekkel készült, és átéléssel adta elő választott költeményét.

Az első helyezést korcsoportonként Bocskor Dóra, Csík Jázmin, valamint Bocskor Dávid és Liza közös szavalata érdemelte ki. A résztvevőket – nemcsak a győzteseket – értékes ajándékcsomagokkal jutalmazták, elismerve a felkészülésbe fektetett munkát és bátorságot.

A versmondást követően kézműves foglalkozás várta a gyerekeket és szüleiket, ahol az alkotás öröme és a közös időtöltés tette teljessé a délutánt. A vidám beszélgetések, a csillogó szemek mind arról árulkodtak: a karácsony szelleme már megérkezett Nagyszőlősre.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma