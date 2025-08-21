Tiszacsomán is megemlékeztek Szent István királyról

Államalapító Szent István királyról emlékeztek meg a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban augusztus 20-án. Az esemény a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a görögkatolikus egyházközség szervezésében valósult meg.

A rendezvény kezdetén Rácz János, a KMKSZ alapszervezti elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivője osztotta meg ünnepi gondolatait. Mint mondta, Kárpátalján különleges helyzet államalapító Szent István királyra emlékezni és művét ünnepelni.

A konzul kiemelte, hogy a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen lett volna lehetséges szellemi és erkölcsi alap nélkül. A magyar kormány kötelessége, hogy minden körülmény között őrizze és erősítse a nemzeti összetartozás tudatát.

Sin József, a KMKSZ alelnöke beszédében kiemelte, hogy Szent István király a hit sziklájára építette az államot, és öröksége ma is iránymutató a magyarság számára. A kárpátaljai magyar közösség évszázadok megpróbáltatásai ellenére is megőrizte hitét, nyelvét és összetartozását.

Ezt követően a történelmi egyházak képviselői mondtak áldást az eseményre és a jelenlévőkre, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit a parkban lévő emlékműnél.

A hivatalos megnyitó kulturális műsorral zárult.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma

