Szent István emlékének adóztak Mezőkaszonyban

Koszorúzással méltatták államalapító Szent István király emlékét augusztus 20-án Mezőkaszonyban.

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet 2015 óta tart nagy volumenű eseményt, fesztivált e napon. A kezdeti helyszín Mezőkaszony volt, majd búcsúval bővítve az eseményt, Tiszacsomára költözött a program, ugyanakkor nem szerettek volna elszakadni a településtől sem. A korábbi évek eseményei és a jelenlegi háborús helyzet nem tették lehetővé, hogy fesztivált szervezzenek, ám Túri Török Tibor 2021-ben felavatott alkotásánál összegyűlve koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak.

Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István király öröksége nem a múló politikai rendszerekhez kötődik, hanem a keresztény hithez, az erkölcsi és etikai alapokhoz, amelyek 41 nemzedéken át megtartották a magyarságot.

A konzul kiemelte:

– A magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen lett volna e szellemi alap nélkül. A magyar kormány kötelessége, hogy minden körülmények között őrizze és erősítse a nemzeti összetartozás tudatát. Ennek szellemében Kárpátalján is biztosítja az intézményi hátteret a bölcsődétől az egyetemig.

Berghauer Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese kiemelte, hogy az augusztus 20-i ünnep különleges kapaszkodót jelent a magyarság számára. Hangsúlyozta, hogy életünkben mindig adódnak nehézségek és kihívások. Mint mondta, a magyarság történelme és tapasztalata bizonyítja, hogy a közösség képes túlélni a nehézségeket, és újra virágzásnak indulni. Zárásként békét és jó egészséget kívánt minden jelenlévőnek.

Ezt követően Szülek Dániel-Miklós, a Virtuózok középdöntősének és különdíjasának előadását hallhatták a jelenlévők.

Radvánszky Ferenc református lelkész Isten igéjét tolmácsolta, majd áldást kért a megjelentekre. Kiemelte, hogy az államalapítás nem egyszeri, pontszerű esemény, hanem folyamatos mintaalkotás, amelyet újra és újra ismételnünk kell. A kultúra forrása a kultusz, vagyis az Istennel való élő közösség. Ha a kultúra elszakad a kultusztól, elporlad, csak szubkultúrává válik, de ha benne gyökerezik, akkor maradandó és életet adó.

Ezután Magyarország ungvári és beregszászi konzulátusának, a Rákóczi-főiskolának, a Pro Cultura Subcarpathicának, a KMKSZ és a Gravis Mezőkaszony és Térsége Fejlődéséért civil szervezetének képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit István király mellszobránál.

Az esemény színvonalát a Mezőkaszonyi Református Egyházközség énekkara emelte.

A nap további részében a KMKSZ szervezésében tartottak kulturális műsorral egybekötött megemlékezést Tiszacsomán.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma