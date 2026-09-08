Szeptember 8.: az olvasás világnapja

1965. november 17-én az UNESCO szeptember 8-át nevezte ki az olvasás nemzetközi világnapjává, melyet 1966 óta minden évben megtartanak. A kezdeményezés célja, felhívni a figyelmet az írás-olvasás készségének fontosságára.

Az olvasás nem csak tanuláshoz szükséges, hanem kellemes időtöltés is: kikapcsolódás, amelynek során fejlődik az ember szókincse, memóriája, kreativitása. Egyszerre hat a képzeletre és az érzelmekre is.

Az írni és olvasni tudás alapvető emberi jog, a tanulás alapköve. Aki nem sajátítja el ezt az alapvető képességet, az egész életére hátrányba kerül a mai világban. Az írni-olvasni nem tudókat analfabétáknak nevezzük. Ukrajnában jelenleg a hivatalos adatok szerint 269 624 személy analfabéta.

Nyitókép: AI-illusztráció

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