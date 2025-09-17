Színház mindenkinek – több tízezer külhoni magyar embert szólít meg a Déryné Határtalan Program

Az ősz folyamán több mint 60 külhoni helyszínre jutnak el a Déryné Program színházi előadásnapjai a Rákóczi Szövetség közreműködésével. Az egyes előadásnapok megszólítják az óvodásokat, az alsó- és felső tagozatos diákokat, valamint a középiskolásokat és természetesen a felnőtt közönséget is kiváló előadások várják.

A Déryné Határtalan Program számos magyarországi és külhoni társulat kiváló előadását juttatja el a legkisebb településen élőkhöz is. A külhoni előadásnapokat a Rákóczi Szövetség szervezi kiterjedt hálózatának segítségével.

Az első őszi előadásnap a felvidéki Nagykaposon valósul meg, szeptember 17-én, szerdán.

A Déryné Határtalan Program folyamatosan bővülő menetrendje itt érhető el:

