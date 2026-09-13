Kárpátaljai színésznő kapta a legjobb női alakításért járó díjat Békéscsabán

Jelentős szakmai elismerésben részesült Polyák Anita, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és a Nemzeti Színház színművésze: ő nyerte el a legjobb női alakítás díját az első alkalommal megrendezett NEXUS Nemzetközi Színházi Fesztiválon Békéscsabán.

A színésznő Az öngyilkos című előadásban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. A fekete komédia a budapesti Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója, ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében.

A háromnapos nemzetközi színházi találkozón magyarországi és határon túli társulatok mutatkoztak be. A fesztivál célja, hogy lehetőséget teremtsen a különböző színházi műhelyek, alkotók és előadások találkozására, valamint a szakmai tapasztalatcserére.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Jókai Színház

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