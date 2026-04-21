A Tulipán Tanoda növendékeinek sikere a Szól a fülemüle! – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntőjében
2026. április 19-én valósult meg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen a „Szól a fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntője. A rendezvény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége, védnöke a Pál család. A tehetségkutató döntőjében a Tulipán Tanoda növendékei 23 produkcióval léptek színpadra.
A Tulipán Tanoda növendékei a következő eredményeket érték el:
Arany minősítés
Hangszeres szólista
Balog Leila – Arany I. helyezés – felkészítő tanár: Mészár Katalin
Huszár Péter – Arany II. helyezés – felkészítő tanár: Holozsai Imre
Mandzák Mátyás – Arany II. helyezés – felkészítő tanár: Holozsai Imre
Gajdos Lilla – Arany III. helyezés – felkészítő tanár: Botos Boglárka
Tóth Alexandra – Arany III. helyezés – felkészítő tanár: Botos Boglárka
Jenei Viktória – Arany III. helyezés – felkészítő tanár: Szavla Klaudia
Hangszeregyüttesek
,,A Guti csibészek” – Arany I. helyezés – felkészítő tanár: Halász Nikoletta
Dobronyi Rózsák – Arany II. helyezés – felkészítő tanár: Mészár Katalin
Ezüst minősítés
Tulipán Táncegyüttes – felkészítő tanár: Botos Boglárka
Szólótánc/táncospárok
Popov Szabina és Pánykó Szofia – felkészítő tanár: Kopasz Vivien-Kitti
Hangszeres szólista
Ráti Panka – felkészítő tanár: Mészár Katalin
Varga Eszter – felkészítő tanár: Szavla Klaudia
Balogh Máté – felkészítő tanár: Mészár Katalin
Molnár Iringó – felkészítő tanár: Mészár Katalin
Snicer Patrícia – felkészítő tanár: Györkenè Csàkàny Marianna
Hangszeregyüttesek
Kisgejőci Tulipàn Tanoda citeraegyüttese – felkészítő tanár: Györkenè Csàkàny Marianna
Szavláék Tanítványainak Bandája – felkészítő tanár: Szavla Klaudia, Szavla Krisztián
Bronz minősítés
Szólótánc/táncospárok
Bíró Ferenc és Bíró Ágnes – felkészítő tanár: Kopasz Vivien-Kitti
Hangszeres szólista
Kosztyó Dorka – felkészítő tanár: Halász Nikoletta
Szabó Alex – felkészítő tanár: Halász Nikoletta
Badó Kinga – felkészítő tanár: Mészár Katalin
Megyesi Anna – felkészítő tanár: Dancs Marianna
Hangszeregyüttesek
Beregardói Furulyás Betyárok – felkészítő tanár: Holozsai Imre
Szeretettel gratulálunk felkészítő tanáraiknak, akik hozzájárultak növendékeink sikereihez: Mészár Katalin, Halász Nikoletta, Botos Boglárka, Kopasz Vivien-Kitti, Győrkéné Csákány Marianna, Holozsai Imre, Szavla Klaudia, Szavla Krisztián és Dancs Marianna.
Gratulálunk az elért eredményekhez, és további sok sikert kívánunk!
Tulipán Tanoda – Magyar Népművészeti Iskola