A Tulipán Tanoda növendékeinek sikere a Szól a fülemüle! – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntőjében

2026. április 19-én valósult meg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen a „Szól a fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntője. A rendezvény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége, védnöke a Pál család. A tehetségkutató döntőjében a Tulipán Tanoda növendékei 23 produkcióval léptek színpadra.

A Tulipán Tanoda növendékei a következő eredményeket érték el:

Arany minősítés

Hangszeres szólista

Balog Leila – Arany I. helyezés – felkészítő tanár: Mészár Katalin

Huszár Péter – Arany II. helyezés – felkészítő tanár: Holozsai Imre

Mandzák Mátyás – Arany II. helyezés – felkészítő tanár: Holozsai Imre

Gajdos Lilla – Arany III. helyezés – felkészítő tanár: Botos Boglárka

Tóth Alexandra – Arany III. helyezés – felkészítő tanár: Botos Boglárka

Jenei Viktória – Arany III. helyezés – felkészítő tanár: Szavla Klaudia

Hangszeregyüttesek

,,A Guti csibészek” – Arany I. helyezés – felkészítő tanár: Halász Nikoletta

Dobronyi Rózsák – Arany II. helyezés – felkészítő tanár: Mészár Katalin

Ezüst minősítés

Tulipán Táncegyüttes – felkészítő tanár: Botos Boglárka

Szólótánc/táncospárok

Popov Szabina és Pánykó Szofia – felkészítő tanár: Kopasz Vivien-Kitti

Hangszeres szólista

Ráti Panka – felkészítő tanár: Mészár Katalin

Varga Eszter – felkészítő tanár: Szavla Klaudia

Balogh Máté – felkészítő tanár: Mészár Katalin

Molnár Iringó – felkészítő tanár: Mészár Katalin

Snicer Patrícia – felkészítő tanár: Györkenè Csàkàny Marianna

Hangszeregyüttesek

Kisgejőci Tulipàn Tanoda citeraegyüttese – felkészítő tanár: Györkenè Csàkàny Marianna

Szavláék Tanítványainak Bandája – felkészítő tanár: Szavla Klaudia, Szavla Krisztián

Bronz minősítés

Szólótánc/táncospárok

Bíró Ferenc és Bíró Ágnes – felkészítő tanár: Kopasz Vivien-Kitti

Hangszeres szólista

Kosztyó Dorka – felkészítő tanár: Halász Nikoletta

Szabó Alex – felkészítő tanár: Halász Nikoletta

Badó Kinga – felkészítő tanár: Mészár Katalin

Megyesi Anna – felkészítő tanár: Dancs Marianna

Hangszeregyüttesek

Beregardói Furulyás Betyárok – felkészítő tanár: Holozsai Imre

Szeretettel gratulálunk felkészítő tanáraiknak, akik hozzájárultak növendékeink sikereihez: Mészár Katalin, Halász Nikoletta, Botos Boglárka, Kopasz Vivien-Kitti, Győrkéné Csákány Marianna, Holozsai Imre, Szavla Klaudia, Szavla Krisztián és Dancs Marianna.

Gratulálunk az elért eredményekhez, és további sok sikert kívánunk!

Tulipán Tanoda – Magyar Népművészeti Iskola