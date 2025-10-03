Szövés minden formában

A szövés különféle technikájának bemutatása volt a téma a Nagyberegi Tájház legutóbbi foglalkozásán. Az október 1-i programra a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 7. osztályos tanulói érkeztek tanáruk vezetésével.

A tanulók elsőként tárlatvezetésen vettek részt. Érdeklődve hallgatták az épületről szóló informaciókat és a tárgyakról ismertetett történeteket. A tájházi séta során fény derült arra, hogy honnan erednek többek között az olyan szólásaink, mint peldául „kösd fel a gyatyamadzagot” vagy „addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik”. Ilyen és ehhez hasonló dolgokról beszélgettek a fiatalok.

A tárlatvezetést követően a foglalkoztató teremben és a szövőszék mellett folyt a munka. A foglalkoztató teremben Kepics Andrea vezetésével a kereten szövést tanultak a diákok. Fiúk és lányok mindannyian tűt ragadtak, vezették a fonalat. Ki mintás terítőcskét, ki egyszerű könyvjelzőt készített, de mindenki szőtt. Egyesek karkötőt is készítettek.

Az osztály nagy része kipróbálta a szövőszéket is. A kamrában felállított szövőszék mellett felváltva szőtték a tanulók. Kékcsíkos kendő készült.

Mindeközben a konyhában tarkedli sült. A foglalkozás végén jóízűen fogyasztották az édességet egy finom tea kíséretében.

A rossz idő ellenére a szabadtéri játékra is jutott idő, adódott alkalom. Mindent egybevetve a tanulók egy élménydús napot tölthettek el a tájházban.

A Pro Cultura Subcarpathica rendezvényét a Csoóri Sándor Alap támogatásával és a Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével sikerült megvalósítani.

Gál Adél

Kárpátlja.ma