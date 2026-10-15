Szüreti hagyományok és népi játékok a Nagyberegi Tájház évadnyitóján

Közel száz résztvevővel tartotta meg szüreti évadnyitó foglalkozását a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet október 14-én a Nagyberegi Tájházban. A rendezvény a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatási Intézményvezetés Tanszékével közös szervezésben valósult meg. Az esemény a szüreti hagyományok felelevenítése mellett a népi játék napjához is kapcsolódott, így a gyermekek közös játék, kézműves-foglalkozások és hagyományos szüreti tevékenységek révén ismerkedhettek meg a népi kultúra értékeivel.

Szüreti zene és frissen szedett szőlő illata fogadta a Nagyberegi Tájházba érkezőket. A rendezvény rövid megnyitóval kezdődött, amelyen Gál Adél, a tájház koordinátora köszöntötte a résztvevőket, majd Hutterer Éva, a Rákóczi Egyetem Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanszékvezető-helyettese szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében kitért a népi játék napjának jelentőségére és a közösségi foglalkozások hagyományőrző szerepére. Kiemelte a szüret közösségformáló erejét is, hiszen ez az alkalom nem csupán a szőlő betakarításáról és feldolgozásáról szólt, hanem az őszi gazdasági év egyik fontos közösségi eseményének számított.

A megnyitót követően a népi játékoké lett a főszerep. A foglalkozást Szilágyi Gabriella, a Tulipán Tanoda Népművészeti Iskola oktatója vezette, aki változatos tevékenységekkel vonta be a gyermekeket. A közös játék során a résztvevők a népi kultúra egykori közösségi élményeiből is ízelítőt kaphattak, miközben maguk is aktív részeseivé váltak a programnak.

A játékokat követően a szőlőtaposás került a középpontba. A gyermekek maguk is kipróbálhatták a szőlő hagyományos feldolgozásának egyik legismertebb módját, így közvetlen tapasztalatot szerezhettek arról, miként kapcsolódott össze a szüret a közös munkával és az ünnepléssel. A kitaposott szőlő levét, a mustot meg is kóstolhatták.

A tájház udvarán elhelyezett fajátékok szintén nagy népszerűségnek örvendtek, a kézművesasztalok körül pedig szintén sok gyermek gyűlt össze. A foglalkozásokat Kepics Andrea és Gogola Éva vezették, akik változatos kézműves tevékenységekkel tették színesebbé a programot.

A rendezvény ideje alatt a Nagyberegi Tájház kemencéje sem pihent: almás, lekváros és túrós porlós sült benne, tovább erősítve az esemény hagyományos, őszi hangulatát.

A programon közel százan vettek részt. A gyermekek és pedagógusok a beregszászi Horváth Anna Gimnáziumból, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskolából, valamint a Nagyberegi Óvodából érkeztek. A rendezvényhez a Rákóczi Egyetem tanító szakos hallgatói is csatlakoztak, akik maguk is megtapasztalhatták, hogyan építhetők be élményszerűen a népi játékok és a hagyományos tevékenységek a gyermekek nevelésébe.

A szüreti évadnyitó ismét megmutatta, hogy a népi hagyományok átadásának egyik hatékony módja a személyes tapasztalatszerzés. A közös játék, a szőlőtaposás, a kézműveskedés és a hagyományos ételek készítése nemcsak szórakoztató időtöltést kínált, hanem a közösségi együttlétre és a kulturális örökség megismerésére is lehetőséget teremtett.

A Pro Cultura Subcarpathica és a Rákóczi Egyetem Pedagógia és Pszichológia Tanszékének közös rendezvényét a Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltsége támogatta.

René

Kárpátalja.ma

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