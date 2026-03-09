Tarasz Sevcsenkóra emlékeztek Ungváron

Megemlékezést tartottak Ungváron Tarasz Sevcsenko ukrán költő születésnapjának tiszteletére Ungváron március 9-én.

A rendezvényen a megyei és városi vezetők, katonák, a rendvédelmi szervek képviselői, diplomaták és civil szervezetek tagjai vettek részt. A jelenlévők virágokat helyeztek el a költő szobránál, így tisztelegve munkássága és szellemi öröksége előtt.

A megemlékezésen Miroszlav Bileckij kormányzó hangsúlyozta, hogy Sevcsenko gondolatai több mint két évszázad elteltével is aktuálisak. Mint elhangzott, a költő már több mint 180 évvel ezelőtt megfogalmazta azt a gondolatot, amely ma is erőt ad az ukrán társadalomnak: „Küzdjetek – és győzni fogtok.”

A költő alkotásai mind a mai napig nem veszítettek aktualitásukból.

Kárpátalja.ma