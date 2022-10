Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága

Megtartotta soron következő közgyűlését a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága. A családias hangulatú megbeszélést Mező Dianna elnök nyitotta meg, aki beszámolójában összefoglalta az elmúlt év történéseit. Mint mondta, a koronavírus okozta nehézségeket a szervezetnek sikerült leküzdeni, és 2021-ben több különleges programot is szerveztek a rózsahölgyek, a februárban kitört háború azonban keresztülhúzta az idei terveket. A nehézségek ellenére mégsem volt eseménymentes a 2022-es év: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően tovább bővíthette eszközkészletét a szervezet, májusban csatlakoztak a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségéhez, októberben pedig a KCSSZ közgyűlésén is képviseltették magukat.

A közgyűlés fontos pontja volt a tisztújítás, melynek során a megjelent rózsahölgyek egyhangú többséggel választották újra a jelenlegi elnökségi tagokat. Így a szervezet régi-új elnöke Mező Dianna, alelnöke Hnatik Tünde maradt, míg a titkári pozíciót továbbra is Horváth Gabriella tölti be.

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága a nehézségek ellenére is pozitívan tekint a jövőbe. Az idei év hátralevő részében imaláncot szeretnének indítani a békéért, amikor is minden hétfőn este hétkor közösen imádkoznak az Ukrajnában zajló háború mihamarabbi befejezéséért és a békéért. A rózsahölgyek a következő évre is különleges programokat terveznek. A tervek között több gyermekprogram, rózsatőültetés és szabadtéri program is szerepel, ezenkívül ismét szeretnék megrendezni a tavaly nagy sikernek örvendett jótékonysági hajvágást.

A közgyűlés kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Kárpátalja.ma