Több mint ezer író ítélte el az orosz inváziót

A világ több mint ezer írója, köztük a brit Salman Rushdie, a kanadai Margaret Atwood, az irodalmi Nobel-díjas török Orhan Pamuk, belorusz Szvetlana Alekszijevics és lengyel Olga Tokarczuk fejezte ki levelében szolidaritását Ukrajnával.

A Nemzetközi PEN Club írószervezet által vasárnap este közzétett nyílt levélben a világ több mint ezer írója fejezi ki szolidaritását az ukrajnai írókkal, újságírókkal, művészekkel és polgárokkal, egyben elítélik az orosz inváziót és a vérontás azonnali befejezésére szólítanak fel.

Az állásfoglalást olyan hírességek is aláírták, mint az amerikai Paul Auster, Jonathan Franzen és Joyce Carol Oates, a Nobel-békedíjjal kitüntetett, Fülöp-szigeteki újságíró, Maria Ressa, a finn Sofi Oksanen, a kanadai Yann Martel, a török Elif Shafak és a száműzetésben élő, szintén török újságíró, Can Dündar. Csatlakozott a többek között Budapest-díjjal is kitüntetett Ljudmila Ulickaja, valamint számos orosz írótársa is.

A nyílt levél aláírói hangsúlyozzák: “egységesen elítéljük az értelmetlen háborút, melyhez az vezetett, hogy Putyin elnök nem fogadta el az ukrán nép jogát ahhoz, hogy megvitassa jövője irányát és történelmét Moszkva beavatkozása nélkül”.

“Egységesen támogatjuk Ukrajna íróit, újságíróit, művészeit és minden állampolgárát, akik a legsötétebb órákat élik. Mellettetek állunk és osztozunk fájdalmatokban” – olvasható a levélben.

Minden egyes embernek joga van a békéhez, az önkifejezés és a gyülekezés szabadságához. Putyin háborúja támadás a demokrácia és a szabadság ellen nemcsak Ukrajnában, hanem az egész világon – áll a Nemzetközi PEN Club által közzétett dokumentumban.

Forrás: MTI