11 szórványtelepülésen adott adventi koncertet a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola

2025. december 10–19. között 11 szórványtelepülésre látogattak el a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói: Kőrösmezőre, Rahóra, Terebesfejérpatakra, Gyertyánligetre, Técsőre, Aknaszlatinára, Királyházára, Kincseshomokra, Nagybereznára, Szerednyére és Szolyvára.

A koncertsorozattal a Tulipán Tanoda az adventi időszak örömeit szerette volna megosztani a gyermekekkel, amely a reményt, a szeretetet, az örömöt és a békét hirdeti, és egyben közelebb hozni őket a magyar népművészeti kultúrához, a magyar néptánchoz és népzenéhez.

Minden helyszínen nagy örömmel fogadták a gyermekek a Tulipán Tanoda programját. Az oktatók harmonikán, citerán, hegedűn, tárogatón, furulyán, gitáron adtak elő magyar népzenei műveket és adventi dallamokat. Ezután hangszersimogatóra került sor, amit a gyerekek nagyon élveztek. Itt lehetőségük nyílt megszólaltatni az autentikus hangszereket.

A hangszersimogatót vidám táncház követte, amiben aktívan vettek részt a gyerekek.

A program sikerességét bizonyítja, hogy minden helyszínre visszavárják a Tulipán Tanoda oktatóit.

A program a Magyar Kormány támogatásával, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat keretében valósult meg.