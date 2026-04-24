Újabb miniszobrot avattak Ungváron

Ismét egy miniszoborral gazdagodott Ungvár, mely már a 82. a megyeszékhely védjegyévé vált alkotások sorában. A szobor a vár kertjében kapott helyet, és az 1646-ban aláírt ungvári uniónak állít emléket – a Tourinform Zakarpattya.

A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen az ungvári vár falain belül állt egykor a Szent György templom, amely a görögkatolikus egyház megszületését jelentő, 380 évvel ezelőtti eseménynek adott otthont.

A mészkőből faragott boltívbe foglalt bronz alkotás a vártemplomot ábrázolja, amely körül a pápának hűséget esküdött ruszin papok gyülekeznek.

A szobor alkotói Roman Murnik és Román János Pál szobrászművészek.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/21 Ужгород

