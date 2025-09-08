A kultúra közösséget épít: ismét megtelik élettel az ungvári vár

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet koszorúzással egybekötött kulturális program keretében tiszteleg Bercsényi Miklós és Csáky Krisztina emléke előtt az ungvári várban. Az esemény szeptember 24-én valósul meg.

A látogatókat 10.00 órától ingyenes kézműves foglalkozással várják. 11.00 órától a jelenlévők megkoszorúzzák a grófi pár mellszobrát, majd 11.30-tól a néptáncosoké a főszerep, ugyanis a szervezők kulturális blokkal is készülnek. Mindemellett a várban Bercsényi Miklós és Csáky Krisztina fogadja a látogatókat.

A PCS fontosnak tartja, hogy a kárpátaljai magyarság múltját és hagyományait élővé tegye a mai nemzedék számára. Az ilyen programok közösséget építenek, hiszen a történelem tisztelete és a kultúra ápolása egyaránt összeköt kicsiket és nagyokat.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak szeptember 24-én az ungvári várban!

Kárpátalja.ma