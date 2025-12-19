Ünnepi karácsonyi koncerteket tartott a Tulipán Tanoda Kárpátalján

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola mindhárom alapfokú művészeti intézményében – Beregszászban, Nagydobronyban és Tiszapéterfalván – megrendezték a félévzáró karácsonyi koncerteket, ahol a növendékek ünnepi műsorral készültek a szülők és a meghívott vendégek számára.

A nagydobronyi koncertet megtisztelte jelenlétével Albertné Simon Edina, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulasszonya, aki Bacskai József főkonzul és a külképviselet nevében köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte az adventi időszak jelentőségét, a várakozás és a felkészülés fontosságát, valamint azt az értékteremtő munkát, amelyet a Tulipán Tanoda végez a magyar népzene és néptánc megőrzése érdekében. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek előadása nemcsak ünnepi élményt nyújt, hanem a nemzeti hagyományok továbbadását is szolgálja. A konzulasszony békés ünnepeket és egy nyugodtabb, békésebb új esztendőt kívánt az egybegyűlteknek.

A beregszászi koncert vendége Fülöp Andrea, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulasszonya volt, aki köszöntőjében megköszönte az intézmény vezetésének és pedagógusainak elkötelezett munkáját, valamint a gyermekek szorgalmas felkészülését. Hangsúlyozta, hogy a koncert lelki ráhangolódást is jelent a karácsony ünnepére, a hit, a szeretet és az öröm jegyében.

A Tulipán Tanoda növendékei a félév során elsajátított magyar népzenei anyagból adtak ízelítőt, emellett ünnepi énekes, hangszeres és táncos produkciók is színesítették a műsort. Felcsendültek többek között kalotaszegi, dunántúli, szatmári, rábaközi, gömöri, csallóközi és nyírségi népdalok, valamint ismert karácsonyi énekek, mint a Mennyből az angyal, a Csendes éj vagy a Kis karácsony. A táncos műsorban karácsonyi bölcsőcskejárás, népi gyermekjátékok, felcsíki és moldvai táncok, valamint szatmári csárdás is helyet kapott, a program közös kántálással zárult.

Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda igazgatója hangsúlyozta: a koncert méltó módon közvetítette a karácsony üzenetét, és szívet-lelket melengető ünnepi élményt nyújtott a résztvevőknek. Köszönetet mondott a növendékeknek, pedagógusoknak és a szülőknek, valamint áldott, békés karácsonyt kívánt mindenkinek.

A rendezvények végén a Tulipán Tanoda művészeti iskoláinak minden tanulója ajándékcsomagban részesült.

Kárpátalja.ma