Ünnepi koncerttel köszöntötték a kárpátaljai fúvószenekar 20 éves jubileumát Ungváron

A Kárpátaljai Megyei Filharmónia különleges eseményt ünnepelt ezekben a napokban: 20 éves fennállását méltatta az intézmény akadémiai fúvós esztrádzenekara, amely két évtizede meghatározó szereplője a megye zenei életének, és jelentős mértékben hozzájárult Kárpátalja kulturális arculatának formálásához.

A zenekar 2005-ben jött létre, alapítója és első művészeti vezetője Volodimir Szpivak, Ukrajna érdemes művésze volt. Szpivak nemcsak létrehozta a kollektívát, hanem zenei irányvonalát, hangzásvilágát és sajátos stílusát is meghatározta, amely mára a zenekar védjegyévé vált.

Bár a koncertet félbeszakította egy légiriadó, a művészek a veszély elmúltával folytatták az előadást.

A műsorban a zenekar két évtizedes pályájának legemlékezetesebb darabjai hangzottak el: nemzetközi slágerek, modern feldolgozások és kortárs ukrán művek egyaránt, amelyek hosszú éveken át kísérték a formáció fejlődését.

A hangversenyen színpadra léptek a zenekar vendégművészei is:

Olekszandr Szadvarij, Ukrajna érdemes művésze;

Miroszlava Svah-Pekar énekes;

Hanna Hajdu és Olekszandra Kuzma fuvolaművészek.

Az est végén a közönség álló tapssal köszönte meg a zenekar munkáját, amivel immár 20 éve népszerűsíti Kárpátalja kulturális értékeit.

