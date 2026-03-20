Bonis Bona díjban részesült dr. habil. Váradi Natália

Bonis Bona díjjal jutalmazták Budapesten dr. habil. Váradi Natáliát, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatóját, a Rákóczi Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docensét.

A 2013-ban alapított Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj célja, hogy elismerésben részesítse azokat a magyarországi és határon túli szakembereket, akik munkájuk során kiemelkedően sokat tesznek a fiatalok tehetségének kibontakoztatásáért.

Idén huszonöt pedagógust és mentort, valamint három életműdíjas szakembert díjaztak. Négy önkormányzat és három tehetségbarát vállalat is elismerésben részesült.

A kárpátaljai kitüntetett a közösségi oldalon írt köszönetet mondott a díjért, és úgy fogalmazott:

„A mélységesen megtisztelő Bonis Bona díj nem egy ember érdeme, sokkal inkább a kárpátaljai magyar közösség tehetségeinek, elhivatott pedagógusainak, munkatársaknak és mindazoknak szól, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy értéket teremtsenek, tudást adjanak tovább, és megőrizzék közös kulturális örökségünket. Ez az elismerés azoké a fiataloké, akik kitartással és szorgalommal bontakoztatják ki tehetségüket, és azoké a tanároké, akik hittel, türelemmel és áldozatos munkával segítik őket ezen az úton. Egy olyan közösségé, amely a legnagyobb nehézségek között is képes megmaradni, fejlődni, jövőt építeni és ezzel sokaknak reményt adni.”

A díjat Sándor-Kovács Dóra, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője és Sikentánc Szilveszter néptáncpedagógus, koreográfus adta át.

