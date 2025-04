Április 10-én a debreceni MÉLIUSZ Központi Könyvtár nagyelőadójában került megrendezésre Vári Fábián László költői estje.

A beszélgetőpartner Jánosi Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész volt. A rendezvény része volt az április 8–12. között zajló Debreceni Költészeti Fesztiválnak.

Az est során a kárpátaljai költő elmesélte, hogyan indult az irodalmi pályafutása, hogyan ismerkedett meg az ungvári Forrás Stúdió tagjaival, hogyan vált a kárpátaljai magyarság polgárjogi küzdelmének egyik fontos tagjává. Elmesélte, hogyan került kapcsolatba az anyaországi és a többi elszakított magyar vidék irodalmáraival. Külön kitért a Kányádi Sándorral ápolt barátságára. Néhai barátjára, Stumpf Benedek Andrásra is kitért. Elmesélte, mint kései Bartók Bélák, társaival hogyan járták a kárpátaljai vidéket népdalgyűjtő körútjaikon. Beszélt a kárpátaljai magyar irodalomról, az Együtt című kulturális folyóiratról.

Jánosi Zoltán sorban bemutatta Vári Fábián László köteteit. Kiemelte, hogy nemcsak költőként alkotott jelentőset, de több kiváló prózai kötete is megjelent, ilyen a Tábori posta című, amiben az NDK-ban töltött katonaéveiről mesél, továbbá a gyermekkort feldolgozó Vásártér című kötet. Vári Fábián László elmondta, hogy a szovjet korszakban ugyan megjelentek versei a magyar lapokban, sőt az anyaországban is publikált, az első önálló kötetének megjelenésére egészen 1991-ig, a rendszerváltoztatásig kellett várnia. A költő saját előadásában adott ízelítőt a költészetéből, sőt a rendezvény végén még dalra is fakadt.

A rendezvény elején és végén a Kocsis Csaba vezette Körömvirág Együttes kárpátaljai költők megzenésített verseiből adott válogatást, amely során az ünnepelt írásai mellett Dupka György, Bakos Kiss Károly, Lőrincz P. Gabriella és Finta Éva egy-egy szerzeményét hallhattuk.

A rendezvény végén a szervezők ajándékkal kedveskedtek a fellépőknek.

Lengyel János

Kárpátalja.ma